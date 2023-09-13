Kroger和Albertsons計劃出售49家俄勒岡店鋪

（綜合報導）零售商大洗牌即將來臨。為了減少門店數量、獲得聯邦政府對此次合併的批准，Kroger以及Albertsons宣布計劃出售全國數百家零售店，這其中就包括49家位於俄勒岡的店。

此次出售是為了減少門店數量以獲得政府批准兩家公司合併。上述兩家零售連鎖品牌表示，其合併為了與沃爾瑪、亞馬遜和其他主要零售商競爭。去年10月，兩家公司宣布同意進行合併。然而，這一舉措需要聯邦批准，這意味著交易的完成可能需要數月時間。官員們表示，可能要等到2024年才會做出決定。

如果獲批，Krgoer可能會將49家位於俄勒岡的Fred Meyer、Albertsons和QFC門店出售給C&S。C&S是一家來自外州的公司，它的主要業務是向獨立的雜貨店和軍事基地供應商品。

目前尚不清楚哪些門店會受到合併的影響。不過，有可能一些門店會保留原來的店名，不做更改。被選擇出售或影響的門店的加油站和藥店等服務預計將繼續運營，顧客仍然可以在門店獲得加油和藥物配方等服務。

全國範圍內，Kroger和Albertsons計劃將它們在美國的17個州和哥倫比亞特區的413家門店、8個配送中心以及2個辦公室出售給C&S公司。