Jessie Burke與華人選民會面會4月27日成功舉辦

接受本報專訪 提出解決社區問題的創新方案

(本報訊)4月27日週六，華人社區在魚樂軒餐館舉辦了一場支持婕茜·伯克(Jessie Burke)競選麥魯瑪縣第二選區議員的見面會和籌款活動。

在見面會上，Jessie向華人選民介紹了自己的家族歷史，自己多年來在唐人街所做的貢獻，以及對波特蘭的美好未來做出了構想。Jessie也與到場的華人社區選民積極互動，熱情回答選民的提問。在場的選民還紛紛拿出手機，與Jesssie合影。不少選民還傾囊捐款，支持Jessie的競選活動。

會後，Jessie還接受了本報的訪問。

唐人街的無家可歸者的露宿和吸毒的情況一直是華人社區最關心的問題。針對這個問題，Jessie提出，希望建立一個類似於www.booking.com的數據庫，實時更新各庇護所的空床情況。在沒有空餘庇護所床位的情況下，執法者很難對露宿者進行處罰。如果建立了這樣一個數據庫，在庇護所有空床位的前提下，執法者就可以要求露宿者搬離，拒絕搬離的就可以採取強制措施。

對於芬太尼危機，Jessie表示，我們不能任由那些吸食冰毒和芬太尼等毒品的人在街上閒逛，更不應該將這樣的行為正常化。她建議，在每個區都建立容留毒癮者的清醒中心，該中心不是監獄，但不允許他們四處閒逛或做出不可預測的行為，同時能夠提供治療和輔導服務。Jessie還指出，過去當局曾在監獄裡設有專門關押毒癮犯的區域，以便讓他們在監獄裡接受康復治療，但後來因資金問題被取消了。她認為應該重新對這一項目進行撥款，以幫助犯人在獄中戒毒。

Jessie也強調，必須要求地方檢察官嚴懲違法行為，特別是公開吸毒和毒品交易等。她相信，只有讓違法犯罪活動得到應有的後果，才能真正阻止猖獗的犯罪活動。

Jessie還提議，州政府應該對「嚴重殘疾」進行重新定義，這樣才能允許社區工作者對有嚴重毒癮或精神疾病的人進行救助，避免他們在街頭閒逛、遭受犯罪侵害甚至暴屍街頭。

對於如何吸引遊客回到唐人街，Jessie認為，需要啟用更多的店面，才能吸引更多人回到唐人街，增加人流量，而當前的現實情況是，唐人街乃至整個老城區都沒有幾家商業，遊客 沒有理由到這裡來。她指出，唐人街目前面臨巨大挑戰：1. 許多建築物需要抗震升級後才能出租，但很多房東無力負擔這一費用；2.即使有了資金，作為歷史街區，翻新建築物也面臨種種限制；3 .個別房東尤其是華人房東，對出租自己的地產並不積極；4.該區域聚集了太多家為無家可歸者提供服務的福利機構，對當地商業活動和社區發展造成嚴重影響，唐人街想要發展，就必須減少這類機構在該區域的密度。

對於她與競選對手Sam Adams相比的競爭優勢，Jessie認為，與Sam相比，自己雖然沒有太多的從政經歷，但是她自己作為波特蘭唐人街的一位企業主，有著豐富的實地經驗， 理解並經歷了小企業主和遊客的遭遇，了解犯罪、毒品成癮和心理健康問題對社區帶來的巨大傷害。Jessie指出，與Sam相比較，自己擅長透過創建有意義和合乎邏輯的系統，來建立健康的組織、文化和團隊，為社區帶來長期而持續的積極改變。

Jessie Burke所參選的第二選區，是華人人口相對較少的區域，但整個華人社區仍可透過各種途徑來支持她、支持波特蘭的發展與繁榮。她希望華人社區能積極參與，投入資源和精力，協助將唐人街的空置建築物翻修以方出售或出租，重振唐人街。她也邀請大家多前往唐人街消費，支持唐人街的生意。

在訪談的最後，Jessie告訴我們，參加政治競選的，可以分為三種人：需要工作的人、把政治當作一場有趣的遊戲的人以及為自己的生活而戰的人。「而我，屬於為了自己的生活而戰的人」。

如果您想了解有關Jessie Burke的更多信息，或向Jessie Burke的競選活動捐款，請訪問https://jessieburke.com/ 。