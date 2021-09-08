iPhone將推新功能 機場安檢告別駕照

（綜合報導）蘋果公司週三宣佈，將在8個州推出一項新功能，允許iPhone和Apple Watch用戶將駕照和州府頒發的ID添加到Apple Wallet中，在機場安檢時使用。

亞利桑那州和喬治亞州是首批推出這一功能的州，康州、愛荷華州、肯塔基州、馬裏蘭州、俄克拉何馬州和猶他州也將陸續跟進，不過蘋果公司並未說明在這些州使用這項新功能的具體時間表。

幾個月前的全球開發者大會上，蘋果已表示正在與美國運輸安全管理局（TSA）合作開發這一功能。該公司稱，這項功能是他們取代實體錢包計劃的關鍵一步，將爲尋求無接觸式機場旅行的旅客提供更多便利。

蘋果稱，在Apple Wallet應用中添加ID的工作原理與上傳信用卡和公交卡類似。一旦用戶掃描了身份證，作爲額外的安全措施，他們還將被要求完成面部和頭部動作。

蘋果介紹稱，當用戶在iPhone或Apple Watch的Apple Wallet中添加駕照或其他身份證件後，只需在機場的身份識別器前點擊這些證件，然後遵循提示，使用Face ID或Touch ID授權向TSA出示該機構所要求的具體資訊即可。

該公司表示，這一過程確保了僅共用所需資訊，用戶ID只能由用戶本人查看，他們無需解鎖並提交他們的設備來展示其ID。

去年，蘋果推出了“數字學生證”功能，讓學生無需實體學生證就能進入校園大樓並進行購物。今年夏天，加拿大的一些大學應用了這一功能。

據悉，蘋果將於今年秋季晚些時候發布iPhone軟件更新時提供這項“數字ID”新功能。