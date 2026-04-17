In-N-Out漢堡在大波特蘭區開業在即　但附近居並不高興

（本報綜述）等了這麼多年，In-N-Out終於要開到大波特蘭了，很多人第一反應是：太好了，終於不用跑加州吃漢堡了！但對Hillsboro Tanasbourne附近的居民來說，這事兒帶來的不是期待，而是壓力。

這家新店已經快建好了，算是In-N-Out正式打進波特蘭都會區的重要一步。要知道，這個品牌在俄勒岡一直有點“神級光環”，不少人甚至專門開車去外州就為了吃一份Double-Double。現在家門口就能吃，興奮是肯定的。

但問題也很現實——人太多了。如果你看過Medford、Grants Pass那些新店開業的場面，就知道會發生什麼事：排隊排到馬路上，車龍繞好幾圈，週邊交通直接癱掉。而Hillsboro這個點，本來就已經夠忙了。

在附近上班的人就直說了：「現在交通已經很瘋狂了，我走路回家都差點被撞過好幾次。」這還只是「開業前」的狀態。一旦正式營業，很多人都在擔心——情況只會更糟。

市政府其實也意識到這一點，所以沒有讓它「直接開門做生意」。現在卡住的關鍵就是：交通方案必須先過關。In-N-Out必須提交一整套交通管理計劃，包括怎麼疏導車流、怎麼保證緊急車輛通行、怎麼監控開業後的情況，而且還要經過市政府和州交通部門審批。簡單說，方案不過，一塊漢堡都賣不了。

公司方面也表態，說會盡量做出一個“對顧客和社區都好的方案”，但具體什麼時候開業，目前還是個未知數。

所以現在的局面就蠻有趣的： 一邊是大家都在等著開門吃漢堡，甚至已經有人開始盤算第一單點什麼了； 另一邊，是附近居民開始提前“焦慮交通”，甚至有點不太歡迎這家店。

說到底，這已經不只是「開餐廳」的問題了。更像是一個超級網紅品牌，突然落在你家門口，你到底是開心，還是頭痛？