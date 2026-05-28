I-5大橋資金計劃案通過 2028年或開始收費

（本報綜述）連接俄勒岡與華盛頓州的I-5州際大橋更換工程，近日又向前推進一步。俄勒岡交通委員會5月26日批准新的資金安排，將該項目納入州交通改善計劃的金額，從約20.6億美元提高至近56.8億美元，增加約36億美元。

這項批准不代表整個工程已完全定案，但可讓已承諾的州級與聯邦資金正式進入交通規劃程序。官員表示，如果不及時通過修正案，約5.46億美元聯邦資金可能失效，另有15億美元聯邦橋樑資金和6億美元Mega Grant補助，也需要在2026年9月底前完成相關程序。

目前通過的「已籌資階段」，包括在哥倫比亞河上建造一座新的抗震大橋，改善I-5、海登島（Hayden）和SR14連接道路，設置收費設備，進行公共交通設計，並拆除現有I-5大橋。新橋也將預留未來輕軌通行空間。

根據現有方案，56.8億美元資金來源包括約21億美元聯邦競爭性補助、俄勒岡與華盛頓州各約10億美元承諾資金，以及約15億美元預估過橋費收入。橋梁收費預計將於2028年中開始，具體費率將由兩州交通委員會後續審議。

不過，整個I-5走廊與大橋更換工程總成本可能接近144億美元，遠高於目前已核准階段。工程還計劃更新大橋周邊約5英里I-5路段、7處交流道，並更換北波特蘭港大橋。

會議中也出現不少質疑聲音。部分官員和公眾擔心，工程規模過大，未來可能繼續超支，讓俄勒岡在道路、橋樑和公共交通本已缺錢的情況下承受更大壓力。也有人指出，若未來開始收費，I-5車流可能下降，是否仍需要如此大規模擴建，值得重新評估。

俄勒岡交通部則表示，目前批准的是必要階段，並不代表俄勒岡承諾承擔所有未來追加費用。若未來工程範圍或成本增加，仍需再次獲得相關機構批准。

下一個關鍵時間點是6月5日，俄勒岡與華盛頓兩州交通委員會將共同審查新的收費研究，包括預估車流、收入能力，以及是否提供折扣或豁免。對每天往返波特蘭和溫哥華的通勤族來說，新橋何時建、花多少錢、過橋費收多少，才是接下來最現實的問題。