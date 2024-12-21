Honda本田車主請注意！波特蘭頻發汽車零件盜竊 專偷本田車！

(本報綜述)波特蘭近期出現多起針對本田汽車的零件盜竊案件，竊賊專門鎖定本田車的電子零件，導致不少車主蒙受損失。波特蘭警察局已接獲至少18起報案，其中一起案件發生在東南波特蘭的Ron Tonkin Honda汽車經銷商，停車場內有17輛車被盜。經銷商銷售經理Nate Patton透露，這些電子感應器的更換費用高達每輛車2000美元以上，經銷商也接待了約30名因零件被盜而需要維修的客戶。

警方表示，這些竊盜案件主要發生在東南波特蘭，包括東南Stark街到Woodstock街，以及Cesar E. Chavez街到東南82街之間。竊賊可能將零件轉售至黑市或網上交易。波特蘭警察局發言人Mike Benner提醒，市民需提高警惕，尤其是本田車主，因為竊賊的目標似乎集中在本田車的某些特定零件。警方尚未透露被盜部件的具體名稱，但已經公開一段監控視頻，顯示一名嫌疑人在Montavilla社區偷竊本田車零件。

本報瞭解到，可能被盜的零件主要包括雷達感應器、前視攝像頭模組、氧感應器、催化轉化器以及前部電子控制模組（ECU）。這些零件通常用於本田車的先進駕駛輔助系統（ADAS）中，如自適應巡航控制、車道保持輔助和自動緊急制動等功能，或者在排放控制和燈光系統中發揮重要作用。竊賊盜竊這些零件的原因是它們價值高，市場需求大，且易於拆卸和轉售。例如，雷達感應器和催化轉化器內含貴金屬，在黑市上有很高的回報率。

這些零件通常配備在2015年以後生產的本田車型上，尤其是2018年後配備Honda Sensing技術的車輛，例如CR-V、Civic、Accord、Pilot和Odyssey等熱門車型。隨著這些技術的普及，這些車型因零件價值高而成為竊賊的主要目標。車主應提高警惕，採取適當的防盜措施來保護車輛安全。

為防止此類事件發生，警方建議車主儘量將車停放在車庫內，如無車庫可選擇光線明亮、人流較多的地點。同時，車主可考慮安裝警報器、方向盤鎖或GPS追蹤系統，以增加安全性。停車時應避免車頭位置外露過多，盡量靠牆停放或選擇其他難以接觸車頭的位置。此外，車主應定期檢查車輛是否有異常情況，如發現可疑人士或情況，應立即報警，並向警方提供線索。

波特蘭警察局再次提醒市民，尤其是本田車主，要採取各種措施保護車輛安全，避免成為竊賊的下一個目標。