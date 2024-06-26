Holgate街圖書館7月13日重裝開業 精彩活動不容錯過

(本報訊)麥魯瑪縣圖書館宣布，全新的Holgate圖書館將於7月13日隆重開幕。這是十多年來麥魯瑪縣首個新建的永久圖書館，也是該縣有史以來最節能的圖書館。新館設計現代，注重開放、靈活和可持續性。

全新的Holgate圖書館重建為兩層建築，總投資約2700萬美元，面積從原先的6400平方英尺擴展至21000平方英尺，成為麥魯瑪縣最大的圖書館之一。

Holgate圖書館作為東南波特蘭多元化社區的重要一員，新館的建設過程中廣泛徵求了社區和員工的意見，確保新館能夠滿足所有社區成員的需求。

為慶祝新館開幕，圖書館將從7月13日星期六到7月15日星期一舉辦為期三天的慶祝活動。活動包括舞獅、舞蹈、民族音樂、臉部彩繪等豐富多彩的項目，社區成員可以在探索新館功能的同時，享受各種有趣的活動。讀者可以通過圖書館網站了解活動的最新信息https://multcolib.org/building-libraries-together/new-holgate-library。

新館的特色包括：

– 大型兒童和家庭學習、遊戲空間。

– 供青少年使用的技術、作業和創意表達空間。

– 多個靈活的活動室和會議室。

– 更新的技術和網絡設施。

– 自動化材料處理系統，提高書籍的檢查和分類效率。

– 新的書籍儲物櫃，方便讀者領取預訂的材料。

– 現代自助借書機，提升讀者體驗。

– 戶外廣場，供社區成員放鬆和交流。

– 與地區藝術文化委員會合作的藝術作品，包括連接南北入口的內部壁畫和用於場地圍牆的外部馬賽克壁畫，這些壁畫包括工作人員的自行車停車區和垃圾桶。

– 太陽能板，幫助減少能源消耗。

Holgate圖書館的開幕標誌著麥魯瑪縣圖書館發展史上的一個重要里程碑，期待新館能為社區帶來更加豐富的文化和教育資源。