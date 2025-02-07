Hillsboro女子芬太尼過量死亡 警方順藤摸瓜遷出大毒梟

（本報綜述）12月13日，一名49歲的希爾斯伯勒女子疑似因芬太尼過量死亡，三名20多歲的嫌疑人在波特蘭被拘留。聯邦當局尚未公布死者身份。

警方在現場發現粉末狀芬太尼、甲基苯丙胺（冰毒）以及摻有芬太尼的假冒藍色氧可酮M30藥丸。被捕的三名嫌疑人分別是22歲的奧斯卡·阿爾弗雷多·里瓦斯-門德斯（Oscar Alfredo Rivas-Mendez）、21歲的約瑟琳·桑切斯-埃斯特拉達（Jocelyn Sanchez-Estrada）和25歲的賈西爾·阿蘭·迪亞斯-埃萊內斯（Jasir Alan Diaz-Elenes）。三人在波特蘭聯邦法院出庭，法官下令將他們拘留，等待審判。

根據法庭文件，這名女子與男友於12月12日晚以40美元購買了半克芬太尼粉末。次日，警方在其家中發現她已經身亡。警方隨後利用死者手機聯繫毒販，以80美元價格安排再次交易，成功獲取更多線索。

調查人員追蹤線索，鎖定一輛黑色豐田卡羅拉及格雷沙姆（Gresham）的一間公寓。警方在該住所發現 1.1 克芬太尼粉末、超過 8,400 美元現金，以及記錄毒品交易的帳簿和收據。

其中一名嫌疑人起初否認販毒，但警方在其手機訊息中發現，她與加州的上游供應商有聯繫，並最終承認她和同夥以每顆 1 美元的價格購入假M30藥丸，再以每顆 1.65 美元轉售。

警方進一步偽裝成買家，向加州供應商訂購數千顆M30藥丸，並在麥魯瑪縣安排會面。當天下午，供應商駕車到達交易地點時，被埋伏的警方逮捕。搜查發現，車內藏有10,000顆摻有芬太尼的 M30藥丸、2.5克芬太尼粉末，以及近11,000美元現金。這名供應商還持有一張來自墨西哥的假駕照。

目前，三名嫌疑人被控販毒及合謀犯罪，供應商則面臨更嚴重的指控，包括持有並意圖分發400克或以上的芬太尼。

自2019年以來，俄勒岡州的藥物過量死亡人數持續上升。根據官方數據，2023年共有1,833人因藥物過量死亡，而2022年為1,383人，2021年為1,189人，2020年為824人，2019年為626 人。