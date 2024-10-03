Gresham-Barlow學區將為所有學生提供免費醫療服務

(2024-10-03 本報綜述)Gresham-Barlow學區近日宣布，將在10月8日開設一個為全學區學生提供免費醫療、行為健康和牙科服務的中心。該設施旨在滿足學生的成長需求，確保他們獲得所需的健康照顧。

新開設的健康中心位於Gresham高中對面的北Main街1133号，由聯邦認證的醫療機構Wallace運營支持。中心設有三間檢查室，將為學生提供基礎醫療服務，包括疫苗接種、健康篩檢、運動體檢等。此外，中心還將逐步增加牙科服務，並設有專門的行為健康室，為學生提供心理健康協助。

本中心的營運團隊將由3至5名員工輪班值守，涵蓋醫療提供者、行為健康專家、醫療助理、接待員及診所經理等角色。學區計劃在今年稍後增加牙科衛生師和牙科助理。

據了解，學生健康中心的成立得益於《美國大流行病復甦法案》及州政府的資金支持。學區主管Hiu在新聞稿中表示：「許多學生因為缺乏醫療服務而經常缺課，導致學業落後。這個健康中心將幫助我們的學生獲得必要的照顧，減少缺課現象，並促進學業進步。醫療照顧的可近性是學生成功學習的基礎。」

該中心將於每週一至週五上午9點至下午4點開放。社區民眾也受邀參加10月2日下午3點的剪綵儀式，慶祝中心的正式啟用。