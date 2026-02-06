Gresham 女童急診求醫遭ICE拘捕 目前仍被關押

（本報綜述）一名居住在俄勒岡州格雷沙姆的7歲女童，與其父母在前往醫院急診求助時遭移民執法人員拘捕，至今已被關押超過兩週，仍未獲釋，引發社區與民選官員高度關注。

該名女童黛安娜·克雷斯波·岡薩雷斯1月16日因鼻血不止，與父母尤亨德里·德·赫蘇斯·克雷斯波及達莉安妮·莉瑟思·岡薩雷斯·德·克雷斯波前往波特蘭Adventist Health醫院急診室，尚未進入醫院即在停車區被移民執法人員逮捕，女童未能接受醫療檢查。

三人隨後被轉送至德州聖安東尼奧附近的Dilley移民處理中心，該設施是全美最大的家庭拘留中心，目前關押超過1000人，其中包括嬰幼兒。該中心曾於2024年關閉，後在總統唐納德·特朗普上任後重新啟用。

這起案件的關鍵時間點即將到來。依據一項已有數十年歷史的聯邦法院和解協議，未成年子女的拘留時間原則上不得超過20天，且必須在安全、衛生的條件下，並在可行的情況下盡快釋放。2月5日將是該家庭被拘留的第20天。特朗普政府曾試圖以新規定推翻該限制，但聯邦法院去年8月裁定，20天上限仍具法律約束力。

這個來自委內瑞拉的家庭是合法入境美國，且已有等待審理的庇護案件。友人表示，他們於2024年經中美洲與墨西哥一路北上，使用美國海關與邊境保護局的預約系統，合法在加州聖伊西德羅口岸入境，並獲得2028年的移民法庭開庭日期。抵美後曾居住猶他州，於去年10月底搬至波特蘭。

人權團體指出，Dilley拘留中心長期被質疑醫療資源不足、生活條件不佳，近期更傳出麻疹確診病例，設施已限制人員流動。女童母親透過友人轉述，表示女童食慾不振、體重下降，並多次詢問何時能回家。

多名俄勒岡州與聯邦層級民選官員已公開要求釋放該家庭，強調不應因遵循合法程序入境而懲罰兒童。目前社區已為其發起募款行動，協助支付法律與相關費用，案件後續仍待法院與聯邦部門回應。