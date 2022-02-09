Gresham市政府向小商企發放贈款 即日起至2月28日接受申請

（本報訊）格利森（Gresham）市政府宣佈，從美國聯邦救援計劃法案(ARPA)資金中，撥出50萬元，以贈款（Grant）方式向市內的小商企發放，目的是協助受疫情影響，仍在困境中的小商企。其中有25萬元是預留給少數族裔、女性或退伍軍人擁有的小商企。

格利森市經理尼娜維特表示，疫情的出現令到不少小商企業主陷入財困，今次發出的贈款希望能協助振興該市的經濟，並且支持創業家發揮改變社區的作用。

合資格的小商企，由即日起至2月28日提出申請，所需的資格：

－員工數目在25人以下；

－位於格利森市範圍內；

－持有效的商業登記；

－受疫情影響：

．因政府防疫法例被迫停業；

．能繼續營業，但與2020年1月或2月又或與2019年同期相比，有一個月的營業額下跌50%或以上。

小企獲批的贈款可用於支付租金或按揭，或招聘和挽留員工。

今次的贈款將採取抽籤形式，向50家小商企發放每家10,000元的贈款，商企提交的申請表必需是完整的，否則會被取消抽籤資格，格利森市政府將於3月14日通知所有被抽中的商戶。

詳情，可查閱網址：https://greshamoregon.gov/small-business-grants/。

新一輪的贈款數目由2,000元至10,000元不等，要視乎不同商戶的情況而批出贈款額。

商戶獲得贈款後，可用作支付租金、公用設施、存貨或出工資等。

申請所需的資格：

－有門面，並向顧客提供服務的商舖，如餐館、髮廊、健身室和零售店等；

－位於比弗頓市範圍內；

－員工數目在25人以下；

－能證明收入仍因為疫情而有所損失。

申請或要了解更詳盡的資料，請查閱 www.BeavertonOregon.gov/BusinessGrants。

自疫情以來，比弗頓市政府已透過6次的贈款，直接向市內472家商戶分發了近430萬元的贈款。