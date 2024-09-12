Gresham將花費840萬美元建立無家可歸者資源中心

(本報綜述)麥魯瑪縣宣布將在Gresham翻新一棟大樓，將其打造成東區無家可歸者資源中心，並為無家可歸者提供全天候的避難所與相關服務。該項目預計耗資840萬美元，將於明年春季開始施工，計劃於2025年底完成。

這棟位於19421 S.E. Stark St.的Cook Plaza大樓原為俄勒岡州政府的就業辦公室，於2022年12月被縣政府購買。麥魯瑪縣委員會於9月5日全票通過了將該建築翻新為無家可歸者資源中心的計劃，這一中心將成為格雷沙姆地區無家可歸者服務的核心設施。

縣政府計劃將這棟大樓全面改造，設立日間服務中心和24/7全天候避難所，並在極端天氣下繼續作為避寒和避暑場所。翻新後的設施將包括衛生服務、個案管理、住房導航、洗衣設施、廚房和公共空間等。同時，毗鄰的一片地段將設置28個個人避難小屋，提供最多42人的村莊式避難所。此外，緊急情況下該中心將可容納90張床位。

麥魯瑪縣主席Jessica Vega Pederson稱，此舉是該縣幫助人們擺脫無家可歸生活的重要里程碑。「東區需要這樣的投資，現在我們實現了這一目標。」她還特別讚揚了縣委員Lori Stegmann在推動此項目過程中的堅定努力。

Stegmann補充說：「這個新的資源中心將大大提升我們對露宿者的支持，創造一個安全的環境，讓人們感受到被尊重，並能在這裡重建信任和關係。」

該項目共獲得了美國住房和城市發展部提供的170萬美元撥款，其餘670萬美元則來自縣政府的一般基金。

Gresham市長特拉維斯·斯托瓦爾對這一計劃表示支持，稱此舉將確保有需要的無家可歸者獲得他們應得的支持和服務。

此外，無家可歸者聯合辦公室將繼續與當地社區團體和服務提供者合作，聽取他們的反饋並融入最終設計。該中心的首次公眾會議將於9月23日舉行，為社區提供更多信息並徵求意見。