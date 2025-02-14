Gresham啓動「停火計劃」盼降低槍枝暴力 網友:浪費納稅人的錢

（本報綜述）格雷沙姆市（Gresham）近日宣布啟動「停火計劃」（Ceasefire Partnership），成為全美實施該計劃的最小城市，希望透過社區合作與數據驅動策略來遏制槍枝暴力。然而，這項計劃一推出，便引發強烈爭議，不少民眾直指這是浪費納稅人金錢的「空談計劃」，成效存疑。

「停火計劃」是一項針對槍枝暴力的社區安全計劃，最早於1990年代在波士頓推行。其核心策略包括：透過分析過去兩年的犯罪數據，識別涉及槍枝暴力的高風險人群，如幫派成員或累犯；由執法部門、社區組織、公共衛生專家等機構共同合作，對高風險個人進行直接接觸與勸導；透過社區資源，為高風險個人提供教育、就業培訓、心理輔導與社會支援，幫助他們擺脫犯罪生活。

格雷沙姆警察局長特拉維斯·古爾伯格表示：「這項合作展現我們打擊槍枝暴力的決心，透過協作與創新，我們可以打破暴力循環，讓格雷沙姆成為更安全的城市。」

然而，部分居民並不買帳，認為「停火」的說法過於空泛，無法真正解決問題。一名網友嘲諷道：「停火？這是雙方坐下來談判的意思嗎？請問格雷沙姆的犯罪分子有答應停火嗎？警察被槍擊時，他們難道要舉起一張紙說『我們有停火協議』？」

這項計劃雖然是針對槍枝暴力問題，但許多民眾認為，應該把焦點放在幫派暴力，而非「槍枝」本身。一名網友直言：「政府老是用『槍枝暴力』這個詞，好像是槍自己跑去開火一樣。他們應該嚴打的是幫派犯罪，而不是搞這些沒用的政策。」

一名網友批評：「這聽起來就是政府花錢裝模作樣，卻不真正解決問題的典型例子。更多的警力、更嚴厲的判決，這才是應對槍枝暴力的唯一方法。」

另一名網友則認為，政府的重點應該是執法，而非單純的干預計劃：「要真正解決問題，就應該嚴懲犯罪者。當有人使用槍枝犯罪，就該起訴、判刑，而不是浪費資源搞這些聽起來很漂亮但沒實際效果的計劃。」

但也有少部分居民對該計劃表示支持，認為這至少是一種新的嘗試：「這不只是針對幫派，而是精準鎖定可能涉及槍枝犯罪的高風險個人。這至少是一種更好的方法。」

面對槍枝暴力問題，格雷沙姆市政府選擇推動「停火計劃」，但社區的反應顯示，許多人對此並不抱太大期望。計劃成效如何，仍有待時間驗證。