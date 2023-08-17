Fred Meyer反盜竊措施初見成效

（本報綜述）Fred Meyer 近日表示，在其位於波特蘭的商店實施更嚴格的安全措施後，盜竊現象已經顯著減少。

根據Fred Meyer總公司Kroger的區域總裁托德·卡梅爾所言，新的反盜措施的實施，成功地減少了被顧客試圖盜竊的商品數量達80%。今年6月底開始，Fred Meyer便宣布與波特蘭市政府合作，共同採取新的安全措施，以應對日益嚴峻的零售盜竊和其他犯罪問題。這些措施包括增加更多的保安人員，並在出口處進行小票檢查。此外，公司還在商店安全技術方面進行了重要投資。作為回應，市政府承諾在接到Fred Meyer商店的求助電話後，將更快地派遣警察前往現場。卡梅爾表示：“顯然，雇佣保安服務是一項巨大的投資。但根據初步數據顯示，我們商店內的盜竊情況已經大幅下降。”

在過去的12個月裡，Fred Meyer的波特蘭商店經歷了“有史以來最高”的零售盜竊損失水平，這與其他零售商面臨的情況相似。不僅僅是Fred Meyer，許多波特蘭的零售商都表示，盜竊問題日益嚴重。為了迅速阻止小偷，許多大型零售商紛紛將商品鎖在櫥窗裡。甚至一些小型企業也雇佣保安人員在店鋪入口處值守。

然而，Fred Meyer 這一政策的執行，在一定程度上改變了顧客的消費習慣。大部分時間都在北波特蘭的Peninsula Fred Meyer購物的當地居民吉爾認為，商店的新安全措施十分顯眼，她也沒再看到以前那麼多人試圖盜竊或在店內鬧事。“但我現在也不像過去那樣經常在這裡購物了。”她指出，商店安全措施的實施以及物價上漲已經改變了她的購物習慣。現在，她更傾向於在亞馬遜或Winco等購物，因為更便宜、種類更多且無鎖商品較少。居住在St. Johns 社區的施瓦茨表示，由於便利和更低的價格，他大部分購物轉向了亞馬遜。他表示，相較於新的安全措施，Fred Meyer商店內購物車短缺更加不方便。

Fred Meyer的總裁表示，公司意識到安全措施可能對顧客產生影響，並且正在密切關注顧客們的反饋。他表示：“在最初的六周內，顧客和員工的反饋非常積極。顧客告訴我們，他們在我們的商店感覺更加安全。”

至於波特蘭的Fred Meyer商店會不會像Costco等一些零售商一樣長期執行在出口處檢查小票和更嚴格的安全措施，目前還尚不清楚。卡梅爾表示：“沒有什麼是永久的。我們商店的環境會隨著時間而變化。但是，安全是我們公司的核心價值觀。我們希望顧客和員工在商店時都能感到安全。”

就在今年五月，波特蘭最後兩家沃爾瑪門店永久關閉，可能正是由於該公司的零售商店內的盜竊創下了歷史新高，對公司的財務狀況產生了不利影響，進而迫使公司關閉這些門店。