Fred Meyer勞工雙方仍未達成協議 員工準備週五開始罷工

除非能在最後一分鐘達成協議，否則在俄勒岡州和西南華盛頓州的Fred Meyer 員工，已準備好由明天（星期五）早上6時開始罷工。而Fred Meyer 管理層仍準備好應對，大量招聘臨時工來應付這個繁忙的周末日。

Fred Meyer 以及QFC的母公司Kroger，早在7月份已經跟代表這兩所雜貨連鎖店員工的聯合食物及商業工人工會(U FCW )相討合約內容。

工會人員投訴該公司有關多項不公平的勞工行為，其中最重要的是指公司拒絕提供工資差異的信息，從而阻礙了談判進程。工會人員在11日投票通過批准可能罷工，幾天后，工會領導人將罷工計劃通知了公司，在本週計劃舉行的三場談判會議之前，最後一次談判定於週四舉行。

工會領導人表示“除非不公平的勞工行為得到處理，並能在明天早上 6 點之前達成協議，否則我們將罷工”。

工會在周三發出的新聞稿中，指責 Fred Meyer 和 QFC 違反了俄勒岡州勞工法，因為他們沒有告知可能申請臨時工的人士有關罷工的可能性，和聘用他們來替代罷工的員工。

週四在波特蘭體育場的 Fred Meyer 招聘廣告上，已加貼有關計劃罷工的詳細信息。

Fred Meyer 在周四表示，他們不知道工會的決定，但有責任維持對社區的真誠服務，包括食物和必需品的供應。我們的目標是為員工實現公平和平衡的結果，只要需要，我們將繼續進行談判。

工會發言人表示，這次召集罷工是因為不公平的勞工行為，但工會也在為員工爭取更高的工資，特別是考慮到過去兩年疫情下零售工作所遇到的困難。而雜貨店工人被吹捧為不可少的工種，但工人並沒有受到這樣的對待。