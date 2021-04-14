FDA與CDC建議暫停接種嬌生疫苗 已打了嬌生疫苗該怎辦



（綜合報導）美國聯邦食藥署（FDA）與美國疾控預防中心（CDC）今天（13日）發聲明，正式要求各州暫停使用嬌生公司（Johnson & Johnson）研製的新冠疫苗。當局目前正在調查國內6例接種嬌生疫苗後出現血栓的案例，在結束調查分析之前，為求謹慎起見，建議暫緩施打。

截至4月12日，全美接種過嬌生疫苗的已有超過680萬人，有關當局正在檢視國內通報的6例罕見嚴重類型血栓案例數據。CDC將在14日召開會議，進一步討論這些血栓案例。

聲明表示，這6位出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis）的女士，同時伴隨血小板數偏低情形，她們的年齡分別由18歲至48歲，症狀在接種疫苗後6至13天出現。不過，聲明指出，這類不良反應事件看來十分罕見，確保疫苗安全是美國聯邦政府優先要務，會嚴肅看待所有接種疫苗後通報的健康問題。

這消息令到不少接種了嬌生疫苗的民眾不知所措，醫學專家籲無須驚慌，只要多留意觀察自己的身體狀況即可。

埃默里醫學院傳染疾病學家德里歐表示，出現六宗「罕見而嚴重」血栓反應的通報案例後，美國疾控預防中心及美國食品及藥物管理局雙雙建議美國應該停止嬌生疫苗施打，如此決定是「正確的動作」。他表示，這種血栓反應非常少見，疾管中心與食藥局的迅速反應值得肯定，立即停止疫苗使用，等待進一步了解狀況。

他說，疫苗安全向來是第一優先考量，主管機關的決策是正確的動作，「我們必須了解發生了什麼事，才能評估接下來該怎麼走」。

德里歐說，如果發現自己呼吸急促、出現腿痛、頭痛、背痛、肚痛、出紅疹等，而且症狀發生在接種嬌生疫苗的兩至三周之內，便應立即通知家庭醫生。

白宮防疫協調官齊安茲隨後亦發聲明表示，這項宣布不會對疫苗接種計畫帶來重大影響，目前美國接種嬌生疫苗的人占總接種人數不到5%。

白宮指出，正與各州與聯邦夥伴合作，讓原先預計注射嬌生疫苗的民眾得以盡快重新安排接種輝瑞或莫德納疫苗。

在本州，州衛生局亦在同日宣佈，已下令所有本州的疫苗診所停止為民眾接種嬌生。並預計州民等候接種疫苗的時間會加長。

嬌生公司研發的單劑型疫苗2月27日獲得FDA緊急使用授權，是美國第3支獲准使用的新冠疫苗。