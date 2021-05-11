FDA批准輝瑞為12-15歲青少年接種疫苗

食品藥物管理局（FDA）今天宣布，批准輝瑞疫苗緊急使用在12歲到15歲的青少年，讓更多學生能夠在秋季開學前接種疫苗。美國衛生官員和傳染病專家表示，這將加快全國群體免疫的步伐。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，這一決定是對抗新冠肺炎的重大一步，使我們距離恢復正常生活再走近一步。她向家長們保證，該機構在批准青少年使用授權之前“對所有可用數據進行了嚴格且徹底的審查”。

輝瑞在三月表示，在對兩千多名青少年的臨床試驗中，發現該疫苗100%有效。研究表明疫苗在兒童中引起了“強大的”抗體反應，比在早期試驗中年齡更大的青少年的反應更強。副作用則與在成年人中觀察到的一致。

兒童約佔美國總人口的20%，所以給兒童接種疫苗對於結束疫情至關重要。專家說，美國需要70%至85%的人群接種疫苗才能實現群體免疫，但有成年人卻拒絕接種疫苗。不過專家現在表示，隨著變種的傳播，實現群體免疫的可能性越來越小。

FDA指出，從去年3月1日到今年4月底，CDC接報的11到17歲新冠肺炎病例約有150萬例，與成年人相比，兒童和青少年的症狀較為輕微。

3月下旬，輝瑞和BioNTech已開始對6個月至11歲健康兒童的疫苗進行臨床試驗。莫德納和強生也正在對兒童和青少年進行試驗。

FDA可能會在今年下半年批准為12歲以下的兒童接種疫苗。輝瑞預計該公司將在9月份申請幼兒的緊急使用授權，並在11月份申請嬰兒的緊急使用授權。