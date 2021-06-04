FDA一天內四度緊急召回金針菇



美國食品和藥物管理局（FDA）週二（6月1日）連續發出4份通告，緊急召回多家公司的金針菇（enoki mushrooms），警告民眾這些公司的金針菇可能感染李斯特菌，民眾食用後回受感染，甚至可能致命。

受影響的產品有：

－洛杉磯新洪食品公司，Sun Hong品牌的金針菇；這品牌在多州的各大亞洲超市均有出售，特別是在H & M 超市。

－Marquis Worldwide Specialty Inc.出品的200克裝有機金針菇；

－加州泰拉花園（ Terra Garden Inc.）出品的150克/5.3盎司裝海鮮蘑菇；

－潤田公司（Rainfield Marketing Group Inc.）150克裝金針菇產品

FDA表示，即使金針菇看起來沒有變質，也有可能帶菌，目前暫時未收到任何與這些召回有關的疾病報告，建議民眾若最近在超市購買召回金針菇，應立即停止食用。

這四家公司敦促客戶將被緊急召回的產品退回購買地。不過，FDA說，到目前為止，這些公司未收到任何與被召回金針菇相關的不良反應報告。

容易受感染人群有65歲以上老人、5歲以下小孩、孕婦和免疫力低下的人，症狀包括有高燒、嚴重頭痛、身體僵硬、噁心、腹痛和腹瀉等，孕婦感染可能會導致流產、死胎、早產等危險，潛伏期為1至4週開始出現症狀。

李斯特菌（listeria monocytogenes）又稱（單核細胞增生性）李斯特菌或李氏菌，是一種兼性厭氧細菌，為李斯特菌症病原體。它主要以食物為傳染媒介，是最致命的食源性病原體之一，可造成二至三成感染者死亡。