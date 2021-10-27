FDA　通過5至11歲兒童可接種輝瑞疫苗

（綜合報導）美國食品及藥物管理局（FDA）的專家組今天以 17 票支持，0 票反對及 1 票棄權，通過5 至 11 歲的兒童可接種輝瑞新冠疫苗。 FDA 疫苗和相關生物製品諮詢委員會的成員一致認為，為年幼的兒童接種疫苗的好處似乎大於風險，但有成員卻對基於幾千人的研究擴大至給大量年幼兒童接種疫苗持懷疑態度。

有投票贊同的專家表示，輝瑞給予12歲以下兒童的疫苗劑量只是成人劑量的三分之一。 另有專家表示，在通過後，各州將強制要求學童接種，這點他不能認同。 而來自疾控中心的專家指出，數據顯示有超過700名18歲以下兒童已死於新冠，不希望見到情況繼續惡化下去。

輝瑞表示，臨床試驗表明，疫苗在預防兒童有症狀的感染方面的有效性超過 90%。 FDA 現在將考慮委員會的投票，然後疾病控制及預防中心（CDC）專家則於11月2日至3日開會，並決定是否建議美國兒童接種疫苗。 CDC 主任瓦倫斯基將作出最終決定，在她批准後，下週就可以開始接種疫苗。

瓦倫斯基早前指，知道許多家長都希望讓5至11歲子女接種新冠疫苗，如一切順利，CDC會迅速行動，全美2,800萬名合資格兒童可望於11月首兩週起注射疫苗，大部分兒童今年年底前完成接種兩劑。

聯邦政府已經制定了將小疫苗運送到全國各地的兒科醫生辦公室、藥房和其他場所的計劃。