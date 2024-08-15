Dollar Tree售賣的兒童產品檢測出有毒金屬罰款19萬

(本報綜述)近日，華盛頓州總檢察長辦公室近日發出提醒，Dollar Tree因售賣含有超標的有毒金屬的兒童產品，被處以19萬美元的罰款，並要求改進其產品測試流程。

調查顯示，Dollar Tree銷售的兒童手鍊和鉛筆袋中，鉛和鎘的含量超過法律規定的四倍。這些產品在2018年、2019年和2021年期間在華盛頓州銷售。根據華盛頓州生態部門的檢驗結果，這些有毒金屬含量嚴重超標，威脅了兒童的健康安全。

在接到檢察長辦公室的通知後，Dollar Tree提供了來自海外實驗室的測試報告，聲稱其產品中的有毒金屬含量符合標準。然而，獨立審查發現這些測試報告有錯誤或資訊缺失。

根據達成的協議，Dollar Tree需支付19萬美元的罰款，並更新其產品測試程序，以確保海外實驗室的測試結果由獨立專家進行審查和驗證。此外，公司還需引進X射線螢光技術，對進口的兒童產品進行樣本篩檢，並定期更換第三方實驗室進行年度測試。

Dollar Tree公司在聲明中表示，他們致力於提供高品質的產品，確保顧客和員工的安全，並會遵守所有法律法規。公司也承諾，將進一步完善與第三方測試實驗室的合作，確保產品測試流程的嚴謹性。

總檢察長辦公室指出，鉛對兒童的神經系統有嚴重危害，可能導致器官衰竭甚至死亡。