DMV遭大規模黑客攻擊  350萬人資料外洩 運輸局呼籲民眾監控信用報告

（本報綜述）俄勒岡州車管局（DMV）15日（上週四）證實，兩星期前，該部門的系統遭到國際黑客的攻擊，估計有350萬份駕照和身份證文件遭外洩，佔全州駕照和身份證文件的90%。

州運輸局發言人表示，當運輸局知道DMV系統被入侵後，已立即關閉並保護資料繼續外洩，相信系統目前已安全地運作，同時，呼籲擔心資料被盜用的民眾，要密切監控他們的信用報告。

DMV發言人戈弗雷表示，州政府官員在6月1日“意識到”該機構的系統遭到黑客攻擊，並在兩個小時內，系統被“鎖定”。到週一，該部門才意識到情況如此嚴重。

戈弗雷說：“當時沒有任何關於哪些數據可能受到影響的信息，經過數天分析後，”確定黑客入侵了系統中的駕照和身份證記錄。

根據聯邦法例，民眾有權向三家消費者信用報告公司的每一家，要求一份免費的個人信用報告，透過查看信用報告，可以知道您的信用記錄信息。您可以到www.annualcreditreport.com 網站，又或致電1-877-322-8228索取免費信用報告。

當您收到信用報告時，請檢查有否一些您不認識的任何交易或賬戶。如果您發現任何不明白的地方，可立即撥打信用報告中列出的電話號碼，或訪問聯邦貿易委員會關於身份盜用的網站http://www.consumer.gov/idtheft/。

個人資料被不法之徒拿到手後，可能會在你不知情的情況下用你的資料開信用卡，買東西，甚至拿退稅等。最終可能令到您背上一身債。

以下是綜合專家建議的做法：

1。首先向三家消費者信用報告公司索取自己的信用報告，根據聯邦法例，民眾每年可向三家消費者信用報告公司索取一份免費的個人信用報告，透過查看信用報告，可以知道您的信用記錄信息。您可以到www.annualcreditreport.com 網站，又或致電1-877-322-8228索取免費信用報告。拿到後 查看有否一些在你不知情的情況下，而開設的賬戶。

2。如發現身份已被盜用，聯繫三大信用機構(Experian, Equifax，TransUnion)凍結信用(Freeze Credit)，並且設置Fraud Alert（被騙提醒）。這樣騙子也開不了新的賬戶。

3。報警，作為自己身份失竊的一項有力證明。

4。通知各個被盜開賬戶的銀行，清除賬單、關閉賬號，並強調自己是身份盜用（Identify Theft）。

5。更改所有關鍵帳戶的密碼和PIN碼。這裡也提醒大家身份被盜用後，先不要在重要網站上註冊賬號，極容易被自動盜號！

6。在處理完其他更緊急的步驟以後，到IdentityTheft.gov網站提交報告

7。檢查信件去向：留意最近是否很久沒收到信件，如果是的話趕緊去郵局檢查自己的信件是否被騙子開通了轉寄服務（mail forwarding），騙子把我的信件都轉寄到了他的地址，這樣他開通的各種信用卡就會直接寄給他，他也能獲得更多我的個人信息，受害者也因為收不到重要信件和賬單提醒，遲遲無法發覺自己已經身份失竊。

8。檢查網絡賬號安全最後，別忘了去其他常用網站檢查賬號安全，最重要的是還沒開通雙重認證的趕緊開通，雙重認證有時候能解決很多問題。

9。如發現你的社安卡被盜用，聯系社安局。

10。定期檢查每年的信用報告，以防止欺詐。

做好這些步驟，就能保證您暫時安全。