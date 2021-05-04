DMV宣佈：五月開始民眾可在網上更新駕照 由於聯邦政府宣佈將使用真實身份
（Real ID）駕照的生效期由今年10月改到2023年5月3日，車管局（DMV）隨即呼籲民眾不要到DMV辦理更換駕照手續。由5月5日起，需要更換新駕照的人士，可到DMV網頁，在網上完成申請程序，並在10天內收到新的駕照。
今次國土安全部再度延遲真實身份法的實施日期，主要是受到疫情的持續影響，因為全國的DMV仍然只作有限度的開放，申請更換真實身份駕照，申請人必需親自到場。俄勒岡州車管局目前的真實身份駕照申請，已出現嚴重積壓的情況。所以在國土安全部有此宣佈後，本州的DMV馬上開通網上辦理更新駕照的服務，讓民眾可盡快取得有效的駕照。
由5月5日開始，民眾可上網辦理以下證件更新手續：
－駕駛執照
－商業駕駛執照（除了載危險品或農場認可的CDL）
－身份證
－學車許可證
－摩托車學車許可證
－殘疾人高爾夫球車駕駛證
在網上更新駕照的民眾可在辦理手續時可更改地址，以及更改記錄中的器官捐贈選擇。在網上完成手續後，民眾可將收條打印出來，並保存好，以便需要時用作合法駕車的證明。
要在網上辦理更新手續，必需符合以下條件：
－證件過期不超過一年；
－之前一次的更新手續是在DMV辦公室辦理的；
－未有被停牌或未有欠交前一次停牌後的重領費用
如民眾的駕照和汽車登記有效期是在2020年11月1日至2021年4月30日期間屆滿，將有3個月的寬限期辦理更新手續。車管局亦在未來兩年暫停對在網上更新駕照的50歲及以上人士的視力測驗，這樣做可讓更多州民能夠上網來完成駕照更新手續。
俄勒岡州DMV網址：https://www.oregon.gov/odot/dmv/Pages/index.aspx。