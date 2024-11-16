DMV再次發現56名非公民註冊為選民！

(本報綜述)據KGW報道，俄勒冈州機動車管理局（DMV）近日發布最新報告，發現有56名潛在非公民被錯誤註冊為選民，這一發現是在第二次審查原始記錄中確定的。機動車管理局已將這些註冊全部註銷並加以標記，並強調沒有任何人在本次錯誤註冊下投票。如果有選票提交，這些選票將不被計入今年的選舉結果。

今年9月，俄勒岡機動車管理局曾發現超過1,200人未提供美國公民身份證明卻被錯誤註冊為選民，其中9人在過去的選舉中曾投票。當時選務人員確認這些錯誤註冊已得到糾正，確保不會對2024年11月的選舉產生影響。這次新發現的56名錯誤註冊是在對原始記錄進行更深入審查後得出的。

10月，俄勒冈州州長蒂娜·科特克（Tina Kotek）針對機動車管理局的「機動車選民計劃」下達了審計命令，並要求暫停向州務卿辦公室傳輸選民註冊信息，以待全面審查。

機動車管理局發言人表示，該錯誤主要源於系統的操作失誤。人員在選擇下拉菜單時可能點錯選項，有些情況下甚至誤將外國護照註冊為美國護照。除此之外，一些弱點也使得部分非公民被錯誤註冊為選民，包括一些美屬領地的居民，他們持有有效的美國護照，但無法參加全國性選舉。還有一些符合選舉資格但當時文件不全的個案也導致了記錄錯誤。

機動車管理局發言人在聲明中表示，「我們正在全力改進俄勒冈的機動車選民系統，已採取多項措施減少人為錯誤的風險，並進行深入培訓，強調工作的重要性。」

對此，民眾反應不一。一位居民表示：「這種錯誤很離譜……如果這樣都出現了失誤，不知道還有什麼會出錯。」另一位顧客認為這類失誤「在所難免」，而另一位民眾則表示，這樣的失誤「完全不應發生」。

作為改進措施，DMV表示將每月對選民註冊記錄進行抽查，並向州長報告。此外，員工每年需接受培訓，以防此類事件重演。經過對10月記錄的審查，新措施啟動後並未發現新的錯誤註冊。

州長科特克要求的審計還在進行中，DMV已承諾繼續監測並優化系統，以確保選民註冊的準確性和透明性。