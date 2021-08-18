Division街交通安全工程　Trimet擴建巴士站工程 同時在翡翠區Division街展開

（本報訊）波特蘭運輸局（PBOT）的Division街安全工程正進行得如火如荼，並在本星期開始在翡翠區的一段Division街施工，同時TriMet公司的擴建巴士站工程亦同期進行，屆時路面的行車線可能隨時變改，或對行人和商戶造成不便。駕車人士亦應留意隨時改道的情況。

Division街安全項目耗資1,100萬元，主要是改善174街至80街一段Division街的安全，工程包括重新規劃行人路，行車道和自行車徑；加設更多照明燈，交通燈，對自行車道的保護設施等。令到行人、司機和騎自行車的，都能安全地共享這一段繁忙的道路。

無論是對行人、司機和騎自行車的人來說，Division街是波特蘭市數一數二的最危險街道，交通意外頒生，在過去10年，一共有22人因此而喪命和超過100人嚴重受傷。

Division街是一條非常寬闊的馬路，交通燈的距離很遠，行經的汽車車速都很快，在晚上照明度不足，這些都是導至交通意外的原因。為了減少傷亡，令到Division更安全，PBOT決定對這條大街重新規劃。

在這工程之前，政府聽取了民意，將整條Division街的車速上限降至30咪，亦增闢了多個行人過馬路的安全設施、加設測速攝像頭、在翡翠區和122街至130街路段增加照明燈。Division街安全項目中的工程，則包括增加交通燈，令到汽車減速，和最受爭議的在馬路中心加設一個中央隔離帶，減少汽車左右轉線的機會，從而減少意外。

在這項目進行的同時，Trimet巴士公司亦同時在Division街進行擴大巴士站的工程，為即將投入服務的60呎長巴士做好準備。這些全新的巴士月台亦照顧到乘客、行人和騎單車者的安全，每個巴士站都會畫出自行車徑，每全新的巴士月台都特別提高配合巴士的上落客高度，當座輪椅的乘客要上落時，巴士就不用再花時間升降至地面水平讓輪椅順暢地上落車。

當60呎巴士啟用後，因為有多門上落，騎自行車或坐輪椅的乘客亦可連人帶車直接進入巴士內，這將加快乘客的上落時間，做到在道路繁忙時段也不會做成塞車。

為了配合Division街上多元文化的商戶和居民，運輸局特別用不同的語言製作了影片，詳解這個安全項目，中文的連結：https://www.youtube.com/watch?v=nBmkOJjiSZE。