Delta 變種傳染力強　本州確診病例有上升趨勢

Delta 變種傳染力強 本州確診病例有上升趨

根據俄勒岡州衛生局所發表的數字，16日有369宗新增確診新冠病例。最近7天與前7天的數目比已上升了32.2%，隨著衛生專家們警告，Delta 變種將掀起新一波疫情，全美各州已見到這跡象，包括剛全面重開不久的俄勒岡州。

民眾都在擔心，我們會否重返之前封鎖的狀態。在加州的洛杉磯，已再一次要求民眾在室內要戴口罩。俄勒岡州州長布朗表示，所有防疫措施將交由各縣城自行決定，包括戴口罩等。

三縣（華盛頓縣、麥魯瑪縣、卡加瑪士縣）的衛生官員均表示，如情況轉差，所有之前的防疫措施都有可能再次實施，但希望情況不至於此。他們正在密切留意入院和確診的情況，亦監察著Delta 變種毒株的傳播。他們都建議民眾，當在大群人中，而您又不知道各人有否接種疫苗時，最好還是要戴上口罩，保護自己。

由現時到今秋，三縣均會加強在不同社區設立流動疫苗診所的工作，希望能接觸到那些較難接觸的社群，藉此能進一步提升接種率。至目前為只，在這三縣內仍有成千上萬人未有接種疫苗。

雖然俄勒岡州的新冠疫苗接種率已超過群體免疫的70%，但這並不表示全州每個地方都有70% 的成年人接種了疫苗。有些縣的接種率偏低，例如那些位於本州東部的縣城，當地有近三分之二的居民是未有接種疫苗的，而近期這些地區感染Delta 變種毒株的確診病例一直在升。

衛生官員表示，已完全接種疫苗的人士將有免受變種病毒入侵的保護，但這保護卻不是100%的。已完全接種疫苗的人士如受到變種病毒入侵，病情會較輕，死亡風險也較低。

截止16日報告的數字顯示，本州的新冠死亡人數累計有2,817人，總確診人數有211,631。