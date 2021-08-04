Delta 病毒難擋！美確診平均數超越去年無疫苗高峰期 本州今天新增確診1,575宗9人死亡



Delta變種病毒肆虐全球，美國雖則已達成疫苗接種計畫目標70%，仍止不住不斷攀升的確診數。

美國疾控中心（CDC）主任瓦倫斯基週一公布，截至上週五的一週內，全美平均每日確診達7萬2790例，超越了去年夏季高峰期的6萬8700例，且當時還沒有疫苗可用。

瓦倫斯基表示，「儘管我們竭力想終結疫情，疫情卻不肯放過我們，我們的戰鬥得持續更久，這相當困難且沉重，但我們團結在一起，加上我們更深入認識新冠病毒，就能繼續仰賴可信的方式來保護我們自己、孩子和所愛的人。」

白宮指出，過去一週的病例有3分之1集中在德州與佛州；17%的確診來自7個疫苗接種比率較低的地區。此外，住院人數和死亡人數分別上升至每日6200人和300人，但仍遠低於去年夏季的1100人死亡。

今天，俄勒岡州衛生局總結8月2日的單日新增確診數字有1,575宗，9人死亡。截止周一，這是在新一波疫情中最高的單日數字。住院人數比上一天多了39人，共379人，其中需入住監護病床的有119人。

有最多確診的是Jackson 縣253宗，馬里恩縣164宗，華盛頓縣160宗，Lane縣127宗，麥魯瑪縣116宗，卡加瑪士縣96宗，Umatilla縣96宗。

在州衛生局公佈的6月份數據中，該月的7,241宗新增確診病人中，有92%是未有接種疫苗；而在63名死者中，有94%是未有接種疫苗的。