Delta變種病毒與新冠典型症狀不同 如出現重感冒再加胃部不適就要當心

（綜合報導）由於印度「Delta」變種病毒變異後，更易侵犯人體細胞，病毒複製力強，導至確診病例暴增。究竟感染Delta變種根原來的新冠病毒有甚麼不同呢，專家們提醒民眾「Delta」變種病毒的症狀與重感冒類似，千萬不可以掉以輕心。

新冠肺炎產生的症狀包含咳嗽、發燒、嗅味覺喪失等，但當感染印度「Delta」變種病毒，產生的症狀像是重感冒，嗅味覺喪失已不再是典型指標，與原本新冠肺炎產生的症狀大不相同。專家指出40歲以下常見的症狀包含頭痛、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛及發燒，這些症狀很容易讓患者誤以為自己只是單純的感冒，容易忽略病情，因此造成病毒大傳播。同時，感染印度「Delta」變種病毒也有其特殊症狀，像是嚴重胃部不適、聽力受損等，當有這些症狀出現時，就要特別留意。

對變種病毒，現有疫苗的效力預防住院率可達9成以上。

專家指出，民眾接種疫苗，目的可分為：不要染疫、染疫後可否是無症狀感染、若出現症狀可否避免走向重症。民眾對於「施打疫苗是否有效」也產生疑慮。而研究證明，目前的疫苗，如完成接種後，對感染Delta病毒後的預防住院率高達9成以上，亦可有效的防止出現重症。專家亦指出感染Delta病毒後，病情轉變非常快，所以建議大家要保護自己，最好還是趕快去接種疫苗。