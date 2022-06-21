Costco 4.99美元的烤雞出事啦！



相信當大家想吃燒雞時都會想到Costco價廉物美的4.99元烤雞。

Costco的烤雞自2009年上架以來，一直把售價保持在4.99元，無論物價如何飛漲，價格和味道始終如一。雖然Costco買這都是虧蝕的，但該公司稱，烤雞是留住和吸引顧客的一種方式。

近日，Costco的烤雞再上新聞，原因是公司有兩位股東提起訴訟，稱其店內4.99美元的烤雞涉嫌生前被“非法忽視和被遺棄”，養殖場中的雞大多被故意飼養大到不能自立，而其中很多殘疾的雞最終可能會慢慢死於飢餓、受傷和疾病。

Costco為了降低成本，於2019年在內布拉斯加州開設了一家價值4.5億美元的雞肉養殖加工廠，目前在愛荷華州和內布拉斯加州養殖著最多的食用雞。內布拉斯加州的雞肉養殖加工廠現在每週會為各大門店提供約200萬隻雞，可以說供給了一半門店的雞肉所需量。

“Costco曾被譽為最具創新的倉儲式超市，今天它卻挑戰了內布拉斯加州的動物法。這些動物被養殖後，處於不可避免的痛苦之中，”提出訴訟的其中一名Costco股東阿內洛在一份聲明中說到。 “Costco的高管們必須同意遵守法律以及基本禮儀，這樣才可以使得公司重新被行業視為領導者。”

Costco在2021年銷售1.06億隻燒雞並公開承諾，將保留燒雞原有的價格4.99美元，低於其他競爭對手的價格，儘管勞動力和生產成本都有所上升，仍舊保持著價格不變。

此次，善待動物組織(Mercy for Animals)要求Costco採取措施，實施“更好的雞肉承諾”標準。目前Popeyes, Burger King和 Chipotle等公司的多家門店都按照此標准進行食用雞的飼養。

Costco的食用雞飼養曾被多次點名批評，此前，Costco曾發表聲明，表示將致力於人道主義對待小動物，而時隔7年時間，又再次被爆出類似的新聞。

Costco表示動物福利是公司文化和責任的一部分，公司正致力於保證全球動物福利，在開展業務的國家/地區實施統一的管理計劃，於此同時，尊重每一個國家的監管和社會要求。

該承諾是一項長期承諾，Costco承諾將努力與工業界和學術界合作，追求新的技術和方法並改進原有的不足，以進一步提高動物福利。這不僅僅是正確的做法，也是我們對我們的會員、供應商負責，是公司的重要道德義務。

目前，Costco公司支持動物福利的五項自由，也將其作為動物福利政策的指導原則。動物福利的五項自由：免遭恐懼；免於不適(合適的環境生存包括休息和住所)；免於口渴和飢餓；給予自然行為的自由；免受痛苦與折磨；

Costco的動物福利審計計劃正在接受審查，並將更新其全球的動物福利行動。