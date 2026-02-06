Costco甜點因未標示過敏原 緊急召回

（本報綜述）連鎖量販店Costco近日宣布，因產品包裝錯誤、未標示過敏原，緊急召回一款在全美23個州販售的甜點，其中包括俄勒岡州與華盛頓州。官方呼籲對堅果過敏的消費者切勿食用，並儘速退貨。

根據召回公告，這次涉及的產品為「Mini Beignets filled with Caramel」（焦糖內餡迷你法式甜甜圈）。部分產品實際內容物卻為「Chocolate Hazelnut」（巧克力榛果內餡），但外包裝並未標示含有樹堅果類過敏原，存在嚴重食品安全風險。

Costco表示，相關問題產品於2026年1月16日至1月30日期間，配送至全美23個州的門市，包括阿拉巴馬、亞利桑那、加州、科羅拉多、佛羅里達、喬治亞、夏威夷、愛達荷、伊利諾、愛荷華、路易斯安那、密歇根、密蘇里、內華達、新澤西、紐約、俄勒岡、賓夕法尼亞、田納西、德州、維吉尼亞及華盛頓州。

官方特別提醒，對榛果或其他樹堅果類過敏、或有嚴重過敏體質的民眾，若誤食該產品，可能引發「嚴重甚至危及生命的過敏反應」，務必不要食用。已購買該產品的消費者，可將商品退回任一Costco門市，並獲得全額退款。

Costco表示，對此次召回所造成的不便深表歉意。消費者若有任何疑問，可上網至customerservice.costco.com查詢相關資訊。