Costco反復檢查會員卡和身份證引發顧客不滿

(本報綜述)零售巨頭Costco最近加強了會員身份檢查措施，但這一做法引發了大批顧客的不滿，甚至有顧客留言要取消會員資格。

過去，Costco會員進店購物時只需向門口的員工展示會員卡即可。然而，近期Costco在門口安裝了掃描器，要求顧客將會員卡放置在讀卡器上，顯示照片進行核對。若會員卡上沒有照片，顧客必須出示身份證明。此外，在結賬時，顧客還需再次出示會員證或身份證，以便員工核查會員身份。

這一系列新增的驗證步驟，讓許多顧客感到購物體驗變得繁瑣且充滿不信任感。一位顧客在社交平台X上抱怨道：「為什麼我們要在門口掃描一次，然後結賬時又要再掃一次？這樣做毫無必要！」

另一位顧客則憤怒表示：「過去的系統根本沒問題，現在這種強硬的政策就是在騷擾顧客！」甚至有人警告Costco，如果繼續推行這一政策，他們將取消會員資格，轉向其他商家：「你們要是像Netflix一樣強推限制，我們就會離開。」

對於顧客的批評，Costco首席執行官Ron Vachris回應稱，這項措施旨在防止非會員濫用會員福利，同時改善結賬效率。「我們正在測試門口的掃描器，這樣可以縮短結賬時的排隊時間，」Vachris在早前的財報會議上表示。

他強調，這些變化不僅能確保會員權益，也能讓購物流程更順暢。然而，顧客卻認為這些措施適得其反，讓購物變得更加繁瑣，甚至覺得自己被當成了「小偷」。

一些顧客認為，Costco此舉與其一貫強調的「便捷購物」背道而馳，並讓他們感到不被信任。

儘管Costco堅持新政策能帶來長期益處，但顧客的反彈聲浪不斷升高。許多人表示，如果這些繁瑣的身份檢查措施持續下去，他們將重新考慮是否續費會員資格。