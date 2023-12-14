Clackamas縣逮捕5名線上兒童性侵嫌犯

(本報綜述)12月6日，Milwaukie 警察局開展了一場跨機構的潛在兒童性侵犯誘捕行動。在這次行動中，便衣警察裝扮成15歲以下的未成年人，在各種社群媒體平台上進行潛在兒童性侵犯的誘捕。在沒有被嫌疑人主動聯繫的情況下，這些便衣警察不會主動與這些其互動。也就是說，警察只有在被這些潛在罪犯主動聯繫的情況下，才會與他們進行進一步交流。

這次被逮捕了的涉案者，均主動聯繫警察，並表示願意與他們認為是「兒童」的警察見面，並提前約定了性行為。嫌疑人抵達約會地點後，立即被警方逮捕。

一些被告知約會地點的嫌犯並沒有露面，因而無法確認其身分。另有一人抵達後在抓捕中迅速逃離。Milwaukie警察局表示，嫌犯駕車逃逸，迫使警方停止追蹤。

以下是因涉嫌兒童引誘重罪和一級線上性侵罪被逮捕的人員：

– Dana Weston,40歲,Lake Oswego居民；

– Joseph Zeller,45歲,Gresham居民；

– Christopher Quimby,35歲,Portland居民；

– Ian Ryan,46歲,Albany居民；

– Mounir Hamami,34歲,Portland居民。

警局強烈建議，家長和監護人應密切注意未成年子女的上網情況，尤其是社群媒體的使用情況。