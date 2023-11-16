Clackamas縣警局10小時逮捕28名竊盜犯

(本報綜述)11月9日星期四，Clackamas縣警長辦公室在東南82街和東南Sunnyside街附近的多家零售店內進行了一次為期10小時的打擊零售盜竊行動，共抓捕嫌疑人28名，並追回了價值超過5000美元的被盜商品和一輛被盜車輛。

在行動中，警員成功地執行了超過20張逮捕令，並逮捕了涉及二級盜竊、三級盜竊、非法侵入、擁有被盜車輛、未經授權使用車輛和身分盜用的罪名。其中，17人被指控二級竊盜罪，1人被指控醉駕，3人被指控三級竊盜罪，1人被指控未經授權使用車輛和身分盜竊，1人被指控非法侵入，1人被指控非法持有被盜車輛，1人被指控入侵罪，1人被指控提供違禁品，1人被指控非法持有槍支，1人被指控毒品違規。

這次行動的成功，是警長辦公室Clackamas Town Center的保全人員以及包括Target、Kohl’s、REI、Barnes and Noble、JCPenney、Dick’sSporting Goods和Sephora等多家商店防竊專員密切合作的成果。

行動的成功將向潛在罪犯發送強烈的警告，顯示執法機關對零售竊盜的零容忍立場，從而威懾犯罪活動。