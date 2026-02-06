Clack縣再增6例麻疹病例

（本報綜述）華盛頓州克拉克縣（Clark）公共衛生部門2月3日通報，當地再新增6例麻疹確診病例，均與上月一名曾進入Ridgefield High School的確診者有關。不過，衛生官員強調，這6起新增病例的接觸情況皆發生在「非公共場所」，目前未發現麻疹在縣內公共場所持續傳播的證據。

克拉克縣衛生官兼公共衛生部門主管艾倫·梅爾尼克（Alan·Melnick）表示，根據現階段掌握的資訊，「目前沒有任何證據顯示麻疹正在克拉克縣的公共場所擴散」，呼籲民眾不必過度恐慌，但仍需提高警覺。

衛生部門指出，一名具有傳染力的成年麻疹患者，曾於1月14日、15日及16日進入Ridgefield高中校園，相關接觸情況隨後引發追蹤調查。最新通報的6名確診者中，有5人未滿18歲，另1人年滿18歲以上；其中5人確認未接種麻疹疫苗，第6人的疫苗接種狀況則尚無法確認。

公共衛生官員再次提醒，麻疹具有高度傳染性，疫苗接種仍是最有效的防護方式。官方指出，接種兩劑麻疹、腮腺炎與德國麻疹三合一疫苗（MMR），對預防麻疹的有效率可達97%。衛生部門呼籲尚未完整接種疫苗的民眾，尤其是家中有孩童者，應盡快諮詢醫療人員，補齊相關疫苗，以降低社區感染風險。

衛生官員也提醒民眾，除接種疫苗外，日常防護同樣重要。麻疹主要透過空氣與飛沫傳播，病毒可在密閉空間中停留數小時。若出現發燒、流鼻水、咳嗽、眼睛發紅，以及臉部或身體出現紅疹等症狀，應立即留在家中並聯繫醫療機構，在就醫前先電話通知，避免直接前往診所或急診室造成他人暴露風險。公共衛生部門同時呼籲，近期曾前往學校、托兒所或與確診者有密切接觸史者，應主動檢視自身疫苗接種紀錄，必要時配合健康監測或隔離建議，以防止疫情進一步擴散。