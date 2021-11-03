CDC正式批准5-11歲兒童接種疫 本州準備就緒　最快周五正式開始接種



（本報綜述）疾病控制中心（CDC）今天正式通過批准5-11歲兒童接種輝瑞疫苗，而本州最快可在周五為首名5-11歲兒童接種新冠疫苗。

估計，在俄勒岡州共有33萬名合資格接種的兒童，不少家長亦期待著能早日為子女們接種疫苗。

州衛生局表示，首劑兒童疫苗約12萬劑已送抵本州，目前只等州長簽署批准，疫苗就可立即送到各醫療機構及兒科診所，另有6萬劑則會直接送到各藥房，而波特蘭學區則直接從聯邦政府獲得數萬劑疫苗。

本州提供接種的醫療機構包括Kaiser Permanente、OHSU、Legacy Health 及Providence Health & Services。任何人士，無需出示保險和付款，均可到這些機構接種，但留意可能需要預約。

波特蘭學區已宣佈將在學區內的8家學校設疫苗診所，特別關注少數族裔學生。

根據由Kaiser 家庭基金會在9月底所做的調查，有三分之一的家長計劃為他們就讀小學的子女立即接種疫苗，這批兒童即為數約11萬，估計本州獲得的首批疫苗數量足以應付這批學童。

同兒童接種疫苗的情況大致跟成人或青少年的一樣，但他們的劑量只是成人的三分之一。接種完第一劑的三星期後才能接種第二劑，之後再過兩星期才算是完成接種。

很多家長希望第一時間為子女接種，然後趕及在聖誕節到來前正式完成接種。所以如能第一時間為子女接種第一劑疫苗，到12月中就能完全接種，趕及歡渡節日。

Kaiser 的調查亦顯示，有大部份家長正考慮會否為子女接種疫苗，因為大部份兒童就算感染新冠病毒，都不會有重症，只會出現輕微的症狀如流鼻水，甚至不會出現任何症徵狀。而另有三分一家長則要觀察一段時間，看看已接種了疫苗的孩子們的反應才決定。

有專家認為，疫苗是孩子們免受病毒感染的重要工具，而基於兩個原因，家長應該為子女接種疫苗的。

首先是在社交方面。最近的研究顯示，兒童被感染的可能性似乎與成年人相當，而且他們的傳播病毒能力亦非常高。根據美國兒科學會的數據，兒童目前約佔新冠病例的四分之一。第二是關乎兒童個人的健康著想。病毒對確診兒童的潛在由肺部到腦部的健康影響，越來越受到關注，並仍在研究中。

另外，在俄勒岡州衛生局剛公佈本州的疫情數字中顯示，本州每星期的平均確診病例數字，連略有增加，這是自8月以來首次再現上升的情況。在過去一星期共有7,877宗確診病例，比前一星期增加了2%。