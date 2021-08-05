CDC正在調查多宗與蛋糕粉有關的大腸桿菌感染！

（綜合報導）美國疾病控制與預防中心(CDC)現正就發生在全國12個州，包括俄勒岡州和華盛頓州的10多宗大腸桿菌感染個案展開調查。

截止周二，感染人數有16人，這些個案出現在2 月26 日至6 月21 日期間，患病者年齡在2 歲至73 歲之間，全部的患者都是女性。在16 人中，7人住院治療，1人出現腎衰竭，目前尚未有死亡報告。

根據州和地方衛生官員的調查，有8名感染者中，6人報告稱品嘗或食用了不同品牌蛋糕粉的生麵糊。CDC懷疑感染的真實人數可能更高，因為許多人自行康復沒有去看醫生，也沒有接受大腸桿菌檢測。CDC在周三公佈了事件，並表示正與多個州的公共衛生和監管官員以及美國食品和藥物管理局合作，以收集有關的數據。

許多人在家裏烘烤糕點時都喜歡舔一下生麵糊來試味，CDC表示，所有人都應避免食用未煮熟的蛋糕麵糊，包括自己做的或是買來的預拌粉（cake mix），因為可能含有大腸桿菌，只有當生麵糊被烘烤或煮熟時，細菌才會被殺死。

疾病預防控制中心的“Say No to Raw Dough”呼籲民眾遵循安全處理食物守則，不要吃生蛋糕預拌粉或餅乾麵團。

如果食用了，可能會導致食物中毒。感染大腸桿菌的病徵可能包括：腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能出現發燒、嘔吐和脫水等。在嚴重個案中，可能會出現危及生命的併發症「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭。任何年齡的人士均有可能受到感染。 雖然幼童和長者會較易出現嚴重的病情，但即使是年紀較大的兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

CDC說，生麵糊早在2016年和2019年的兩次大腸杆菌爆發中感染了80多人。