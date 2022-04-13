CDC再度延長公共交通口罩令 持續到5月初

（綜合報導）疾病控制與預防中心（CDC）週三宣佈，隨著美國部分地區新冠確診病例再度增加，針對飛機、火車、公交車、機場和公交樞紐等公共交通的口罩令將再度延長。

這項規定原本將於下週一，也就是4月18日到期，現在將延至5月3日。

CDC在一份聲明中稱：“自4月初以來，美國的7天日均新增病例數一直在上升。此時CDC的命令保持不變，旨在評估病例增加對重症（包括住院和死亡）的潛在影響，以及衛生健保系統的能力。”

近期，美國一些地區——特別是美東地區——新增病例有所增加，但到目前爲止，這並未導致口罩令等防疫措施的回歸。

美國目前的病例是由具高度傳染性的Omicron亞型BA.2驅動的。有專家警告稱，美國近期病例未見明顯激增，可能是越來越多的人正在使用居家檢測，沒有向政府報告陽性的檢測結果導致的。

上個月，來自21個州的總檢察長就公共交通口罩令起訴了拜登政府，訴訟指稱，CDC本應允許各州執行自己的規定，或僅對最高感染風險的交通方式進行限制。

美國航空公司高管、美國公共交通協上個月也曾分別至信拜登，呼籲取消這項規定。這兩封信都提到了執行口罩令面臨越來越大的挑戰。