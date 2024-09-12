CCBA中華學校9月7日開學秩序井然 中秋節活動即將登場

(綜合報道)9月7日週六，CCBA砵崙中華學校中文學校正式開學。今年,中華學校迎來了80位新生，學生人數比去年多了10名。9月7日開學第一天的秩序較以往更加有條理，這主要歸功於副校長甄文玉的改革。她將傳統的紙質報名表改為了網上報名，大部分學生都提前完成了報名，因此無需在開學當天排隊報名，整個流程順暢了許多。

開學當天，校董會主席雷兆祥特地前來指導，確保學校的報名及開課程序順利進行。學校的小賣部今年也將繼續運營，為學生活動籌集經費。去年的小賣部成功為中秋節、萬聖節、中國新年及學生畢業典禮籌集了資金，學校鼓勵學生及家長積極支持，讓今年的活動更加精彩。

此外，學校將於9月14日星期六舉辦一年一度的中秋節慶祝活動，屆時老師將會向學生介紹中秋節的歷史典故與慶祝習俗。校董會成員也將親臨現場，並向學生分發月餅，共同慶祝這個象徵團圓的傳統佳節。

成人廣東話會話班現正招生！

想學習廣東話的成人有福了！學校現推出廣東話會話班，課程專為日常旅遊、餐飲、購物及家庭聚會等場合設計，適合14歲及以上人士。課程將於10月1日至12月14日每週六上午9:30至11:30在PCC校區舉行，學費為$180，CCBA會員則可以享受以$160報名的優惠。名額有限，先到先得，欲報從速！