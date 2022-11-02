Carina liu：以經驗和策略協助顧客心想事成

文/王星

從事房地產經紀23年，業績一直處於穩中向好的態勢，連續10年獲得皇冠、黃金和白金獎杯，在業界傳為佳話。「希望下一個獎杯是鑽石。」接受採訪時，Carina liu停頓了一下，從容的說。坐在秋陽映射的窗旁，略微蓬松的曲發下，雙目透著自信的笑意，一件Tommy Hilfiger深藍長袖襯衫，顯得幹練而不失優雅。

從「咖啡店主」到「房產經紀」1998年春上，循著讀書、從業、結婚、生子的軌跡，Carina一路走來，很自然到了需要購房這一步。構築一個溫馨的小窩，是她和先生共訂的企划。不曾想購房竟讓她與房產中介結下了不解之緣。

「大學畢業後，我喜歡嘗試創業，開過冰淇淋店，那會兒又開了咖啡館。有了Baby以後，就考慮了買房，圓我們計劃中的夢想。」Carina一向直白，說話時纖細的手指偶爾會比畫一下。「就找了一位中介。當時中介帶著我們看了幾處房，一番周折下來，買房的過程我不僅看得明白，而且我還看出了中介的問題，就想如果是我應該不會這樣做，我覺得我來做也可以，沒什麼難的。」

這一念起就打定了主意。與其說是因了買房的機緣，不如說是出於年輕本能的一種自我突破與自我挑戰。年輕時的青春是飛揚的。她的想法得到了先生的支持。

從「青澀新手」到「職場乾將」

走進一個全新的行業，儘管初涉職場，但Carina是一個內心柔軟而又倔強的人，只要認定一件事就一定要做好。1998年，Carina考取了波特蘭的地產執業牌照，入職於伯克希爾·哈撒韋家庭服務NW房地產，此後，為了客戶的需要，又拿到了溫哥華的牌照。

開始階段困難還是蠻多的，很多新手沒多久就消失了。Carina並沒有因此感到怯步，對新職場的新奇，激起了她探循的慾望和熱情。雖然青澀，但很自我。所有的一切對她來說都想要去汲取和嘗試。Carina沈浸於其中，每一個業務、每一次培訓，都作為開拓視野、豐富知識儲備的機會，她的陽光心態和學習熱情，讓同仁為之贊賞和欽佩。

「儘管我沒少努力，但起步還是比較緩慢的。」Carina坦言，「固然有當時市場受到‘後911’餘波的影響處於低谷期的原因，但更多還是與自己的人脈資源、銷售方法、技巧和經驗有關。」

五年之後，當Carina經受房地產行業的歷練，終於褪去青澀，可以舒展羽翼時，瞭解她的人都知道，這一切並非來自於偶然，她的堅持、愛心和付出使她走上軌道，馳騁職場，成為NW房地產一員主力乾將。

從「程式訓練」到「量身定做」

房地產中介說起來是個服務行業，客戶是第一位的。但它的服務卻有它的特性和方法。剛入行那些年，Carina所受的學習和培訓，傾向於刻板的教程，只懂得就事論事，並不深究其中的奧妙，能簽下合約就算大功告成。

「後來，在處理個案中，讓我慢慢悟出一個道理，每一位客人都有不同的需求，需要用心來為客人服務和評估，找出他們的需求點，為他們量身定做。」

在為客人的服務中，Carina總是為客人考慮更多些，更周到些，比如要瞭解客人的有關情況，包括工作、家庭成員和居住時間等，然後依據這些尋找和提供適合的房產單位，這樣客人想到的沒想到的都有了。

「把服務做到客人心上。每一筆交易，都是一次經驗的累積和總結，目的就是提升和精進業務，更好的為客人服務。 」Carina在實踐中獲得真知，讓服務臻於完善。

從「鼎力相助」到「心想事成」

二十三年的職業生涯，成就了Carina在業界的品牌。從青澀新手到擁有金牌銷售，Carina走過持久、堅韌的道路。

顯然，這是一個對職業無比執著的人。她甚至不會把瑣碎、變化的中介當成一項累人的工作，因為這是她所喜歡的事，樂在其中，她把工作揉進自己生活的一部分，並且帶到社區的文化活動中，成就自己也成就他人。

「這麼多年下來，我為自己從事的行業獲得的經歷感到欣喜，為獲得團隊的合作、公司的肯定和客戶的認同與鼓勵感到欣慰。我很清楚我還在努力的路上，前面的道路還很長，我願為客戶盡全力，與同行更好配合，做好每一單房地產的合約。」

她擅長於用中、英、粵、台多種語言為客戶服務，但似乎又是一個不過於用言詞表達的人，她總是用她特有的笑意來詮釋她的想法，用心來達成你的願望。靜而富于思考，動而在於效果，這是她留給我的印象。

「只有工作，我才有恰如其分的表達，工作是最好的表達渠道。客戶永遠是我心目中的第一。」她因此而贏得了客戶，贏得了口碑。在今後的道路上，Carina更以這一心中的信念為上，始終如一。

面對房地產市場的多變，Carina依然信心十足，經濟的暫時疲軟無法遏制房地產蓬勃滋長的剛需。年末將至，將迎來新一輪的購房高潮。不論是買還是賣，她都以成功的經驗與策略，來協助你心想事成，獲得利益的最大化。

Carina liu聯繫方式：

波特蘭辦公室：

9600 SW Barnes Rd. #100 Portland, OR 97225

華盛頓州辦公室：

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