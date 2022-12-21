APANO就廣東餐館未來發展 邀來社區人士提意見

（本報訊）APANO（亞太裔聯盟）已將翡翠區的地標：廣東餐館買下來發展。周四特別舉行了一場聆聽會，邀請了數十位社區人士參加座談會，為這個發展提意見。APANO社區發展部主任黃大綱（Duncan Hwang）擔任主持，代表翡翠區一帶的俄勒岡州眾議院議員范康娜亦出席，積極參予。

在會上，播放了一段介紹廣東餐館的影片，讓與會人士了解到已成歷史的廣東餐館對很多顧客來說都是老朋友,一家幾代人的喜事都是在這裡慶祝,顧客們都不願見廣東關門。

有參加者表示，每次在82街見到廣東餐館就知道進入了翡翠區，雖然從未到該餐館用餐，但對它卻有一份莫名的親切感覺,多人均表示希望能保存現有的文化特色。

在討論到計劃中的廉租屋苑地下地舖的設計，有人提出仿效亞洲地區的形式，在開店時店舖伸延至行人路上，這樣會將彼此間的距離感縮短。同時亦有建議設計成一個有很多不同形式小店舖的商場，可讓遊人在翡翠區流連一整天。

至於計劃中的廉租住屋，多人提出如能照顧亞裔長者，將有利於在這區工作的亞裔家庭。因為很多與子女同住的長者們，平日子女上班他們就只能留在家中，猶如被隔離一樣。如父母能住在這些廉租單位，子女每天上班都能探望，而長者們亦可每天自由地在區內活動。而在屋苑內設有庭園,好讓一家老少都能享用。

說到餐館的建築,有與會人士認為應該要保存現有的文化特色,並以不同的方式延續廣東餐館服務社區的精神。

對這發展項目有興趣的讀者們可點擊bit.ly/canton-grill-chn,填寫調查表格,表達你的意見。