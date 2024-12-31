86歲老人82街停車場外遭劫車身中數刀 嫌犯6年前便身負命案卻未被收監！

(本報綜述) 波特蘭一名男子因涉嫌在Fred Meyer超市停車場刺傷一名86歲老人，於12月 22 日被警方逮捕。克拉克默斯縣警長辦公室表示，該男子試圖搶劫老人的車輛未遂，目前面臨多項重罪指控。調查發現，此男子早在18年就曾犯下命案，卻未被收監！

案件發生於當天下午約2點15分，地點位於東南82街8955號的Fred Meyer超市。目擊者稱，一名老人正卸下雜貨時，遭到一名男子的襲擊並大聲呼救。警方抵達現場後發現受害者身中多刀，立即施行緊急救治，隨後將其送往醫院。警方尚未披露老人的具體醫療狀況。

受害者向警方描述了案發經過：嫌犯在其卸貨時走近車輛，突然發起襲擊，試圖劫車。然而，嫌犯未能成功啟動車輛，隨後逃逸。目擊者形容，嫌犯身穿棕色蓬鬆外套、橙色褲子和白色襪子，徒步逃離現場。

經過約兩個小時的搜索，警方於下午約4點30分在距離案發地不遠的一處公寓內逮捕了嫌犯。該男子被確認為31歲的耶穌·阿森西奧-莫利納（Jesus Ascencio-Molina）。目前，他被關押在克拉克默斯縣監獄，無保釋資格，並面臨一級搶劫、一級襲擊、非法使用武器及二級謀殺未遂等指控。

然而，本報檢索公開信息發現，這並非莫利納首次涉及暴力犯罪。據OregonLive和KATU新聞 2018年報導，莫利納曾在Happy Valley的一處建築工地對一名同事發起突襲。該事件發生於當年4月14日上午約10點，地點位於東南Tranquil街一棟在建住宅。目擊者回憶，莫利納當時與受害者及另一工人在樓梯施工，未發生爭執，但他突然使用釘槍對受害者連續射擊，造成受害者多處受傷，其中部分釘子擊中頭部，傷勢嚴重。受害者被直升機緊急送往醫院救治，所幸當時意識清醒。

據當時報導，莫利納曾因謀殺未遂等嚴重指控被以25萬美元保釋金拘押。網友指出，此類案件屬於《第十一條法案》（Measure 11）下的重罪，其最低刑期應足以將嫌犯關押至2025 年。但令人不解的是，他如何能被提前釋放並再次作案？

進一步調查顯示，2018 年案件中對莫利納的指控最終由州檢察官撤銷，但具體撤銷原因未對外公開。此外，有聲音質疑，莫利納為非法移民，案件後未被移交至移民及海關執法局（ICE），也未被驅逐出境，這才導致他得以繼續留在美國並再度犯下新罪行。