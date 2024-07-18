84號公路塗鴉:政府連夜清理 隔日便又出現！

(本報綜述)7月13日深夜至14日上午，工作人員集體出動，封閉了I-84公路，對改高速公路波特蘭一段的塗鴉和垃圾連夜進行了清理。然而，就在此次大規模清理工作剛結束不到24小時，塗鴉便又重新出現在這條繁忙的公路上！

此次清理工作涉及多個州和地方機構的合作，清理範圍包括84號公路位於I-5和I-205之間的五英里路段。從週六深夜開始，到週日上午結束，工作人員不僅清除了塗鴉，還清理了沿途的垃圾。州長蒂娜·科特克在週末視察了這次行動，並透露最近州政府已經撥款2000萬美元，用於支持多次類似的清理工作。

針對剛剛清理完便又出現了的塗鴉問題，俄勒岡交通局發言人唐·漢密爾頓說「我們早就預料到塗鴉會再次出現，但本週末的工作是朝著解決問題的正確方向在推進的。我們將繼續與執法機構合作，並努力改善這個問題。」他補充道，社區中的每個人都知道，I-84走廊及其周邊的塗鴉和垃圾問題非常嚴重。

這次清理工作動員了來自俄勒岡交通局、聯合太平洋鐵路、TriMet、波特蘭交通局、波特蘭都會區和麥魯瑪縣的100多名工人，除了塗鴉清理，還進行了其他維護工作，如電氣維修、標誌維護、路面修補和排水清理等。