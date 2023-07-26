82街的快速巴士線獲得聯邦資助63萬元

（本報綜述）美國交通部長皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）於本月7日到訪波特蘭，並被邀乘坐TriMet的全電動巴士，實地視察82街。兩周後，好消息傳來，TriMet獲聯邦交通管理局批出630,000美元的撥款，作為TriMet在82街推行快速巴士計劃提供早期資金。

行走82街的72號巴士線可以說是所有TriMet巴士最繁忙的一條，TriMet正在探討，效法Division街的快速巴士FX2線，將行走72號線的巴士更換成載客量更多，上落車更方便的快速巴士。

TriMet總經理德蘇表示：“有了聯邦政府的支持，TriMet和本區域的合作夥伴有機會將82街變成一條更安全、和滿有活力、和繁榮的走廊，當中提供更快速和可靠的交通工具。”

如Division街的工程一樣，屆時需要將82街現有的車站拆掉，建造新的車站月台，以及設有巴士專用線等，達到縮短巴士行車時間的目標。

82街推行快速巴士計劃正處於早期探索階段，今次撥款是屬於聯邦交通管理局的持續貧困地區(AOPP)計劃的一部分。這數字對整個項目來說只是一個微不足道的數字，TriMet將利用這筆撥款來改善第82街的交通安全，分析零排放巴士的使用可能性，並評估額外增設基礎設施以配合82街全線高客量的交通服務。

收到撥款並不保證82街的交通情況會得到重大的改善，但確實能為額外的規劃提供資金，並表明聯邦政府對此項目感興趣。聯邦為Division街的快速巴士工程款提供了一半以上的資金，而第82街的項目也同樣需要國家層面的類似支持才能實現。