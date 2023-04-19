82街大變動  沿街商家應留意 積極參予提意見   

（本報訊）一向由俄勒岡州運輸管(ODOT)局負責管理的82街，去年6月1日起，正式歸由波特蘭運輸局(PBOT)所擁有。這條7英里的繁忙道路，一直被認為日久失修，安全設施欠奉。82街除了是東南區的一條主要長廊，更是城中交通意外頻生的道路。

波特蘭運輸局接管82街後，隨即推出改善82街環境和安全的草案，並積極聽取社區人士的意見。

為了提高計劃設計的透明度，PBOT公佈了82街關鍵修復項目（82nd Avenue Critical Fixes Project) 的概念草案，希望有更多民眾能參予設計過程，同時亦積極收集對設計的意見。

這些安全修繕工程預計在2024年至2026年動工，其中的重要工程主要集中在NE Fremont 街到NE Schuyler 街，以及SE Mill街 到SE Foster 街

工程將包括有種植樹木的中間安全帶，重建交通燈號和行人道等。目前的草案概念保留了一些中間轉彎車道，並增加一些專用的左轉車道。

在某些情況下，在路中央的行人安全島將阻止汽車往來82街的東西方向，這包括在NE Klickitat 街、NE Schuyler 街、SE Clinton 街、SE Lafayette 街和SE Center 街。PBOT亦打算重鋪大部份工程的路面，以及建造行人道，讓行人可安全行到下一個有燈號的安全過馬路設施。

在翡翠區一帶的改動如下：

82街以東的SE Mill Street 兩邊均會建造新的200呎長行人路；

82街以東，靠近波特蘭社區學院（PCC）對面，皇冠餅家門前的一段，將建造300呎長行人道；

82街由SE Harrison 街以南開始，將建造混凝土的中間安全帶，並可能在其上種植樹木；這條長長的中間安全帶，其中會有幾個缺口，可讓車輛左轉。

另外，PBOT亦打算在中間安全帶上種植大樹，造成樹蔭，可改善環境。因為樹木不但能吸收污染物並能將空氣淨化，還可在炎夏降溫。

82街兩旁，商舖林立，以上的工程極有可能影響到商舖。說到馬路中間的安全帶,相信大家都見到Division街一整條的安全帶，為商家帶來的不便。說到種植樹木，會否擋住招牌，顧客找不到呢？這些都是值得商家走出來，說出自己意見的時候。

82街商會以及PBOT將於下星期四（27日）早上10點舉行視頻會議，並誠邀附近的商家出席，提意見。有興趣的商戶，可點擊這連結登記，https://espousal.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNS2WA8bs4JrfJI。

至於公眾如對工程有意見，可點擊這中文連結https://form.jotform.com/jlainvolve/82ndAveBASurveySimplifiedChinese 了解工程的詳情，並提供意見。