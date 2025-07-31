77歲小溫哥華老婦家中遭陌生鄰居闖入槍殺 

（本報綜述）小溫哥華市上週發生一起駭人聽聞的槍擊兇殺案，一名77歲婦女在家中遭陌生鄰居闖入並開槍擊斃，兇嫌隨後在自己住所內飲彈自盡。警方表示，這起案件疑似與一系列連環入室有關，案件的突發性與暴力程度令社區震驚。

根據警方資料，死者為77歲的辛西婭‧范斯，兇嫌則是29歲的崔斯頓‧麥加拉（Triston McGarrah），兩人同住於Landover-Sharmel社區的連棟住宅區，但生前並無任何私人交往或矛盾。7月23日傍晚約6時，警方接獲一名43歲男子的求救電話，稱有陌生男子破窗闖入其位於東北22街靠近136大道的聯排住宅。該男子在與入侵者搏鬥過程中受傷，幸而並非槍傷。

就在警員趕赴現場的同時，僅數百公尺外的老人范斯家中傳出槍聲。警方趕到後發現范斯已中槍身亡，屍體倒臥在自家內部。警方稱，嫌犯之後還闖入了第三處住宅，一名74歲男子因此受傷，但幸未中槍。兩名男性傷者均被送醫救治，目前已無生命危險。

警方封鎖周邊道路展開搜查，隨後在兇嫌麥加拉的住處發現其已用槍自盡，身旁留有疑似行兇所用的霰彈槍。警方表示，麥加拉過往無與受害者有關的紀錄，行兇動機目前仍在調查之中，但初步認為其一系列闖入行為屬隨機犯罪，並非有針對性的報復或家庭糾紛。

社區居民得知此事後無不震驚與哀痛。鄰居表示，范斯性情溫和，是一位熱愛生活的退休婦人，每天喜愛園藝、編織，與女兒保持每日通話。親友們形容她為人友善，是家人和社區的溫暖支柱。事發後，友人已在網上發起募捐活動，幫助其家屬承擔葬禮及外地家人奔喪的費用，並協助日常生活支出。

警方則指出，這一案件令人痛心，也提醒民眾提高防範意識，尤其是老年人及獨居者。警方建議居民安裝堅固的門窗鎖、監控攝影機和緊急報警裝置，與鄰里保持聯繫並隨時留意周邊情況。一旦發現陌生人徘徊或企圖闖入，應立即撥打911報警。警方呼籲：“保護自己與社區安全，需要大家共同努力與警覺。”