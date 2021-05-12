70%州民完成接種疫苗就可解除大部份限制

在今天的每周新聞會上，布朗州長表示，當全州有70%16歲和以上的州民接種了疫苗，那就是可以解除大部份防疫限制的時候。目前全州有近57%16歲和以上的州民接種了一劑疫苗，州衛生局估計，州長這個70%目標有望在六月中或六月底達到。

布朗州長說：一旦越過這門檻，就表示再沒有任何的風險級別，而大部份的防疫限制將被解除，例如商戶的客量限制，和集會的人數限制等。但戴口罩和保持社交距離還是會保留的。

由5月21日起，州政府將允許縣城下調至低風險級別，只要縣內有65%居民接種了最少一劑疫苗就可在5月14日提出申請，州衛生局將會5月18日宣佈獲批名單，5月21日新級別正式生效。欲申請的縣城，必需要提交有關在接種疫苗的工作上如何能做到公平的計劃，州政府表示會向需要的縣城提供幫助，以求盡快達到目標。

州衛生局長表示，單是計算整體的進步情況是不足夠的，我們還需要確保不同族裔的疫苗接種機會都是平等的，因為少數族裔社區在今次疫情中所受的影響是最大的。

布朗州長提到華盛頓縣和Hood River 縣可望在下星期就可提交申請，因為他們的疫苗接種率和提升有色人種社區的接種率均顯示有進步。

根據衛生局的紀錄Benton 和Hood River 縣的疫苗接種率已超過65%，只要他們提出申請，並提交一個公平疫苗接種計劃，這兩縣就會在21日下調到低風險級別。

在今天的新聞會中宣佈有3個縣由周五起由「高」下調到「中」風險級別，他們包括Grant、Lincoln、Wasco縣。

布朗州長提到，本州現時的住院率已穩定下來了，病毒傳播率已呈下降趨勢。至於在疫苗接種速度和變種病毒傳播速度之間的比賽，接種疫苗正處於領先地位。所以低於15%住院率已讓本州沒有一個縣城留在極高風險級別中。但州長宣佈了一個新的標準，那些在低風險級別的縣城，如疫苗接種率仍未達到65%的話，由下星期開始需要作重新評估。

今天本州的新增確診病例有660宗，16人死亡。全州累計確診數字增至192,416和累計死亡人數共2,549人。今天全州所有縣城的新增確診病例均在兩位數字內，有最多的是麥魯瑪縣94宗，華盛頓縣90宗，Deschutes縣64宗，卡加瑪士縣60宗。