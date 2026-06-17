7萬俄勒岡人失去SNAP糧食券

（本報綜述）俄勒岡領取聯邦糧食補助的人數，在一年內減少約7萬人，降幅遠超州政府原先預測。州府官員擔心，其中一些人並非收入提高、不再需要幫助，而是因新工作要求和繁瑣文件無法證明資格，失去原本可以領取的補助。

今年4月，俄勒岡約有70.8萬人領取補充營養援助計劃（SNAP）福利，比2025年4月減少9%，相當於7萬人。州政府去年秋天預估，同期降幅只會在4%至5%之間，實際減少幅度接近預測的兩倍。

SNAP俗稱「糧食券」，主要幫助低收入家庭購買食品。領取人數大幅下降，意味著更多家庭可能需要縮減食品開支，也讓流入超市、農場及其他食品業者的聯邦資金減少。

這次下降發生在川普政府支持的稅收與預算削減法案生效後。新規要求更多64歲以下、沒有照顧年幼子女責任的成年人證明自己每月工作、上學或做志願服務至少80小時，才能繼續領取福利。

州府目前仍不清楚，哪一項因素是人數大減的主要原因。可能有人因工作時數不足而失去資格，也可能有人雖符合規定，卻無法及時提交工時、收入或志願服務證明。另一些人則可能因收入增加，或受到非公民資格限制而退出計劃。

負責審核福利資格的州官員內特·辛格表示，他最擔心的是本來符合資格的成年人和兒童，因缺少文件而失去糧食補助。

新制度也增加州政府行政成本。工作人員現在需要每6個月重新審核一次資格，而不是過去每兩年一次，還必須核實收入、工作及志願服務時數，不能只接受申請人自行申報。

對普通家庭來說，最直接的影響就是每月能買到的食品減少。州府官員表示，若符合資格的居民因文件或程序問題失去福利，這不僅會加重家庭生活壓力，也會把更多需求推向本地食物銀行及慈善機構。