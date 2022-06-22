7月1日最低工資再度調升 數十萬打工仔再加人工

（本報綜述）7月1日起，俄勒岡州最低工資再度調升。波特蘭市、麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加瑪斯縣等地區的最低工資從14美元上調至14.75美元；郊區縣城的最低工資從12美元上調至12.50美元；西林、尤金及其他地區從12.75美元調至13.50美元。

「儘管我們尚不能確定下個月有多少工人獲得新的工資標準。根據2021年7 月上調後的統計，有大約5%的工作薪金獲得了上調。」俄勒岡州就業部研究主管烏倫科特說。

在俄勒岡州根據一項法律，由2016年起，每年都調整最低工資標準，7月1日的一次將是連串調升的最後一次。2016年最低標準工資僅為9.25美元。俄勒岡州是高於國家最低工資標準的30個州之一。聯邦最低工資標準僅為7.25美元。

自2023年開始，俄勒岡州最低工資標準將根據物價指數進行調整。波特蘭地區的最低​​工資將繼續比西林和尤金等其他地區高出1.25 美元。

烏倫科特說，俄勒岡州5月份的失業率降至3.6%。這是自疫情以來的最低水平，2020年3月為3.3%。已經恢復了大流行初期失去的90%的工作崗位，而全國範圍內這一比例為96%。

據一項就業調查表明，俄勒岡州在2022年5月雇用了1,944,000人，超過了2020年2 月的1,938,000人。這意味著在俄勒岡州的就業人數為歷史最高。

（王星 編譯）