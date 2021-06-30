7月1日打工仔再加人工





（綜合報導）賺取最低工資的俄勒岡州打工仔，7月1日起再度加人工，在波特蘭地區最低時薪將調升至每小時14元。

本州在2016年通過將最低時薪由當時的9.25元，分7次逐步調高至14.75元，今次是第6次加薪。

到7月1日，在大波特蘭地區的三縣城的最低工資加至每小時14元，在農村區是每小時12元，在較細的城市則是12.75元。

今次的調升，令到俄勒岡州的最低工資成為全國最高之一，目前最高的是華盛頓特區的15元，華盛頓州是13.69元，加州是13元。

明年7月會是最後一次的調升，往後的調升的幅度將根據當時的通脹率作決定。

至於聯邦政府的最低工資，自2009年以來一直停在每小時7.25元的水平，國會普遍同意全國最低工資應該提高，但共和黨人和民主黨人無法就加幅和甚麼時候生效達成一致。

這也反映了經濟學家之間的爭論：最低工資提高到那個水平就會抑制就業增長，他們擔心如果雇主必須支付更高的工資，雇主會考慮僱用更少的工人。不過，毫無疑問，當經濟強勁時，提高工資則不會是個問題。

俄勒岡州連續上調最低工資與經濟長期增長相吻合，當時該州的失業率處於歷史低位，在疫情大流行，經濟衰退來襲之前的幾個月，失業率一直低於4%。隨著最低時薪的調升，俄勒岡州領取最低時薪的工人人數由2018年的6.6%下降到2019年的6.1%。這可能是在這段經濟強勢的環境下，雇主願意出更高的工資來吸引員工。

疫情的來襲，卻完全改變了這情況，有不少領取最低時薪的工人喪失了工作，特別是在餐飲業工作的工人，受到餐館停業或關門的影響。

到目前，經濟重開，雇主們需要大量招聘人手。但市場上卻出現勞工短缺的情況，雇主為了盡快請來員工重做生意，大多願意付出高過最低要求的時薪，使其生意能迅速反彈。