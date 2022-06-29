7月起將有更多低收入者獲得免費醫療保險

（本報綜述）俄勒岡州衛生局日前宣佈，自7月1日起，過萬名無證低收入居民，但符合申領聯邦醫療補助（Medicaid）資格的無證居民，將可獲得免費醫療保險。這是該州為實現2030年健康公平目標所邁出的重要一步。

俄勒岡州衛生局發言人施密特說：“新的保險不僅可以挽救生命，而且可以改善生命。”

由於無證居民不在聯邦保險計劃和醫療補助範圍之內，州立法機構於去年制定了計畫，總撥款1億美元為無證居民提供保險。根據規定，年齡在55歲及以上的長者和19至25歲的，將獲得免費醫療保險。低收入家庭所有未成年人目前已享有免費醫療保險。27至54歲年齡段的將繼續只有緊急護理保險。該計劃至2023年6月30日止。

俄勒岡州衛生局預測，大約有12,000名目前參加由州政府支付的緊急護理計劃的無證居民申請這項新的醫療保險，包括除了在醫療、心理健康、牙科和眼保健等服務外，還將提供處方、檢測、住院和醫療運送等。但要求無證居民年均收入低於18,075美元、四口之家年收入低於36,908美元。當個人的健康處於危險之中或需要立即護理以防止身體功能和部分器官受損時，包括在事故中的創傷護理，他們將自動加入新保險。

儘管為無證人士支付費用更高的綜合醫療護理，但州政府官員估計，從長遠來看，它將減少本州護理的高成本。“隨著時間的推移，預計獲得更多的預防性護理、護理協調和綜合福利，將可減少急診科就診和其他高成本護理，”施密特說。

新計劃暫時不會涵蓋所有的無證居民。立法機構要求衛生當局與社區合作，以確定應覆蓋的人群。如果該計劃擴大到所有年齡段，預計將有55,000 人符合條件。

（王星 編譯）