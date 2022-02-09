60%以上波特蘭小商戶曾被爆竊 州擬立法協助賠償損失

（本報綜述）近年經常聽到商店被賊人爆竊，更有商戶曾經歷多次的爆竊，損失嚴重。商店老板們都知道警察已不能再保護市民的安全，受災的商戶已紛紛將事情公開，彼此分享解決這問題的方法。

根據一項由本市小企顧問Bricks Need Mortar最新的調查顯示，本市有超過60%小商戶曾被賊人潛入店內爆竊。該顧問公司定期向小企進行調查，所得的數據提供予各級政府作為制定政策時的參考。

今次參與調查的小企業共有113家，其中超過60%的小企在過去18個月內曾被賊人入屋盜竊或破壞。有些商戶更被爆竊超過五次以上。而商戶的損失則由500元至10,000多元不等。

警察由於人手嚴重不足而影響到案件的調查工作，顧問公司認為政府是時候要出手，提出減少這類案件的方法。他們指最簡單就是派出人員在商業區巡邏，以及在晚上增加商業區的照明度。同時亦建議重新分配資源，如派出運輸局的抄牌員協助警方收集犯罪的信息和證據，以便進行調查。

就這問題，州立法人員提出了4075號法案，希望藉此能幫助受到盜竊影響的小企業更容易獲得賠償。

一直以來，受害的小企透過法律要求賠償都不容易，通常成功的案例只有32%左右。在這新的題案下，企業被盜竊後申請有關的損壞賠償，包括窗戶、鎖、手銀機或其他，將更為簡化。

發起這題案的克羅普夫(Jason Kropf)議員表示，賠償是幫助受害者修復情況的基礎，而他認為這是政府在確保公共安全方面走出的一大步。

HB4075將優先考慮受害者並確保他們首先獲得賠償。只有在受害企業得到全額賠償後，被起訴的罪犯才會被要求支付法庭罰款。目前，賠償金在受害者和法院之間平均分配，阻礙了對受害者的經濟賠償。